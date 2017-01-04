Гол Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Торонто"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" в овертайме вырвал победу у "Торонто" - 6:5. Решающую шайбу забросил капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин. Его соотечественник Евгений Кузнецов в этой встрече набрал 4 (1+3) очка. Другой россиянин Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) балла.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Торонто" - 6:5 ОТ (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Уильямс - 10 (бол., ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ), 1:14 - 1:0. Кадри - 14 (бол., ван Римсдайк, Марнер), 6:39 - 1:1. Браун - 8 (Хаймэн, Мэттьюс), 11:44 - 1:2. Оши - 12 (Уильямс), 16:00 - 2:2. Готье - 2 (Кэррик), 18:06 - 2:3. Комаров - 7 (бол., Мэттьюс, Нюландер), 33:33 - 2:4. КУЗНЕЦОВ - 4 (Юханссон, Уильямс), 42:20 - 3:4. ОРЛОВ - 2 (Нисканен, Эллер), 43:39 - 4:4. Марнер - 10 (ван Римсдайк, Бозак), 51:08 - 4:5. Карлсон - 4 (Юханссон, КУЗНЕЦОВ), 53:55 - 5:5. ОВЕЧКИН - 18 (Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 60:22 - 6:5.

Вратари: Холтби (Грубауэр, 20:00) - Андерсен.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 29 (11+7+10+1) - 25 (8+11+6+0).

Наши: Кузнецов (14:04/2/3), Овечкин (16:19/5/1), Орлов (17:39/3/0) - Зайцев (22:30/0/-1), Сошников (10:01/0/1).

4 января. Вашингтон. Verizon Center.