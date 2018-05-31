Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Вегас" во втором матче

"Вашингтон" обыграл "Вегас" во втором матче финала Кубка Стэнли - 3:2. Одну из шайб забросил форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин. Еще по голу на счету Ларса Эллера и Брукса Орпика. Последний забросил шайбу впервые с февраля 2016 года.

Евгений Кузнецов не смог доиграть матч из-за травмы. В первом периоде он ушел с площадки после силового приема Брэйдена Макнэбба. Россиянин провел на льду 4 минуты 26 секунд. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 10 секунд.

"Кэпиталз" сравняли счет в серии 1-1. Следующие два матча состоятся в Вашингтоне.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Второй матч

"Вегас" - "Вашингтон" - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Нил - 5 (Сбиса, Миллер), 7:58 - 1:0. Эллер - 6 (Кемпны, Бураковски), 17:27 - 1:1. ОВЕЧКИН - 13 (бол., Эллер, Бэкстрем), 25:38 - 1:2. Орпик - 1 (Эллер, Бураковски), 29:41 - 1:3. Теодор - 3 (бол., Смит, Карлссон), 37:47 - 2:3.

Вратари: Флери (58:01) - Холтби.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 39 (10+14+15) - 26 (11+9+6).

Наши: - - Овечкин (17:16/3/0), Кузнецов (4:26/0/0), Орлов (22:10/1/-1).

31 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-1.