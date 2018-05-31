Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Вегас" во втором матче

"Вашингтон" обыграл "Вегас" во втором матче финала Кубка Стэнли - 3:2. Одну из шайб забросил форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин. Еще по голу на счету Ларса Эллера и Брукса Орпика. Последний забросил шайбу впервые с февраля 2016 года.
Евгений Кузнецов не смог доиграть матч из-за травмы. В первом периоде он ушел с площадки после силового приема Брэйдена Макнэбба. Россиянин провел на льду 4 минуты 26 секунд. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 10 секунд.
"Кэпиталз" сравняли счет в серии 1-1. Следующие два матча состоятся в Вашингтоне.
НХЛ
Плей-офф
Финал
Второй матч
"Вегас" - "Вашингтон" - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Нил - 5 (Сбиса, Миллер), 7:58 - 1:0. Эллер - 6 (Кемпны, Бураковски), 17:27 - 1:1. ОВЕЧКИН - 13 (бол., Эллер, Бэкстрем), 25:38 - 1:2. Орпик - 1 (Эллер, Бураковски), 29:41 - 1:3. Теодор - 3 (бол., Смит, Карлссон), 37:47 - 2:3.
Вратари: Флери (58:01) - Холтби.
Штраф: 8 - 14.
Броски: 39 (10+14+15) - 26 (11+9+6).
Наши: - - Овечкин (17:16/3/0), Кузнецов (4:26/0/0), Орлов (22:10/1/-1).
31 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 1-1.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Брукс Орпик
- Ларс Эллер
- Вегас Голден Найтс
songaila
Орлов сыграл в худших своих традициях. Много ошибался, шел на обострение и снова ошибался, вообщем напривозил целую кучу моментов на свои ворота. В финале как-то попроще надо играть. Орпик стал 18-м игроком Вашингтона, забившим гол в ПО - это говорит о сплоченности всей команды и работе на результат.
07:29
Igrok Igorek
А на сайте газетки все еще идет третий период...)))
07:09
Easycure
Монте-Кристо (Мститель) .Вегас - мерзкая, грязная команда. Уилсон по сравнению с ними - ангел........оНи еще Рамоса задрафтуют в этом году., скринь.
07:06
Raissss
Очень важная победа! Надеемся, что в этот раз на домашней арене Ваши не будут базарить моменты и удачу. А Эллер красавчег. После промаха в первом матче на последней минуте видно, что разозлился на себя. Вот бы злости всей команде. В этом компоненте Вегас пока лучше смотрится. Тогда и провалов, как у Орлова, будет меньше. Но прав $n10nep$. Русские не умеют играть по-немецки....
06:56
Монте-Кристо (Мститель) .
Вегас - мерзкая, грязная команда. Уилсон по сравнению с ними - ангел. Силовой против Кузнецова был совершен так, чтобы нанести травму. А полосатые прозевали. Удар телом был не в корпус уральца, а по руке и плечу. Умышленно ! Расчетливо ! И для этих подонков стало шоком, что им дали удаление за толчок клюшкой на пятачке. После этого убавили прыть. Стали осторожнее.
06:56
Басист
$n10nep$ === ИМХО, увидел уже в полете, а не сам момент броска. Потому и реагировал, но с опозданием. P.S. СЭ-шники опять лентяйствуют - неужели фоток Овечкина с первого матча финала ни одной нету, что аж с Питтсбурга поставили?))
06:55
Mangust071
Сложилось ощущение, что Вши разобрали Вегас и таких провалов как в первом матче уже не было, а сами играли как обычно! и соглашусь по Кузе, без него игр упростилась и это сыграло на руку Вшам, он и в первом матче пытался выдумывать, в итоге ни чего не получалось! Ну и Холтби-это нечто! не все МАФу божить! Овцов за голову схватился!
06:54
maxcds
$n10nep$ Заметил тенденцию. Стоит Вашингтону проиграть, Смока просыпается ни свет ни заря, стоит выиграть - не жди до обеда))/// он и сейчас здесь сидит и скулит про себя от злобы))
06:51
Басист
> $n10nep$ = Заметил тенденцию. Стоит Вашингтону проиграть, Смока просыпается ни свет ни заря, стоит выиграть - не жди до обеда)) ===== Метода нехитрая, ИМХО - ставит будильник в район финальной сирены, смотрит счет и при плохом для себя ложится по новой)))
06:50
$n10nep$
Басист =================== К Холтби есть вопросы по второму голу, так как он среагировал на бросок. Обычно такие залетают, а вратарь просто разводит руки. Он видел момент броска, просто не ожидал, что игрок Вегаса двинется в левую сторону в момент броска. Похожий гол он и с Тампой пропустил.
06:49
ростовский свин
эллер исправился ...а вашингтон в целом по двум матчам - сумел навязать вегасу ту игру -в которой рыцари чувствуют себя не до конца комфортно.
06:48
Гуру1974
При своей игре Вашингтона и такой же как в этом матче Холтби у Вегаса немного шансов. Но битва будет отчаянная. Вегас очень грубая команда. в этом ее шанс. Если судьи будут жестче Вашингтон возьмет чашку. Иначе к последним матчам серии состав Вашиков заметно поредеет. Терпеть не люблю такие команды и победы. Ждем сообщений о Кузе.
06:47
Басист
> MAPKJIAP = Кстати к Холтби больше вопросов, особенно со вторым голом ===== К Холтби тут вопросов нет - ему обзор закрыли наглухо. Вопросы к защитникам, которые вообще весь матч позволяли напам соперникам маячить перед лицом вратаря.
06:44
maks55555
$n10nep$ Заметил тенденцию. Стоит Вашингтону проиграть, Смока просыпается ни свет ни заря, стоит выиграть - не жди до обеда))----Вот так действует Вашингтон на его сон.
06:44
$n10nep$
Заметил тенденцию. Стоит Вашингтону проиграть, Смока просыпается ни свет ни заря, стоит выиграть - не жди до обеда))
06:42
Монте-Кристо (Мститель) .
Хорошо все то, что хорошо заканчивается. Пока же ничего не закончилось. Это только первая промежуточная победа. Радует то, что смогли сделать выводы из прошлого провального матча. Нашли противоядие против скоростных действий Вегаса в своей зоне. И сразу стало заметно, что мастерства игрокам Вегаса не достает. Он терялись и не знали, что делать с шайбой. Следовали тупые, необязательные броски. Радует и то, что меньше совершили ошибок в обороне. Увы, не всех это касается. Радует и то, что полосатые начали судить более объективно. Что нанесло существенный удар по беспредельщикам в мышиной форме. Радуют и спасения Холтби. Хоть в первой шайбе он частично и виноват. Радует отличная игра третьего звена и в частности Эллера. Огорчает травма Кузнецова. И очень сильно. И нереализация множества голевых моментов. Супермомент был у Оши, несколько у Враны. И то, что сами себе создали проблемы в конце матча. Надо было реализовывать большинство при счете 3:1 и голевые моменты, которых было несколько. А вместо этого пропустили нелепый гол. Холтби не видел момент броска и полет шайбы. Лучший - Эллер. Второй - Холтби. Третий - Овечкин и Орпик. И что там за драка была после игры ? Не получил ли травму Уилсон ? Там Хауле дали 5+10. Причем удаление до конца матча. И Уилсон долго лежал на льду. А ведь ему цены нет.
06:40
Басист
> maks55555 = Так то понятно, что надо Вегасу предпринимать, Флери им нужен такой, как в прошлых сериях плей-офф. ===== Он и есть такой же. Просто таких задач, как Вашингтон, на Западе никто перед ним не ставил) P.S. Подтянул он стату во второй половине матча, кстати. До вполне приемлемых 88.46%. Но до Холтби Цветку далече - у того без одного броска 95%
06:39
Валерий-110
Овечкину осталось забить 2 гола, чтобы войти в 30-ку лучших снайперов Кубка Стенли за всю историю, а заодно стать лучшим снайпером Вашингтона за один сезон и этого розыгрыша.
06:39
$n10nep$
Басист ==================== Я об этом еще в трансляции написал, сразу после розыгрыша большинства. Ларс в ПП смотрится гораздо предпочтительнее, когда замещает либо Бэкса, либо Кузю. Так было и в серии с ПП, так стало и сейчас. Статус звезды не всегда идет на пользу команде.
06:38
MAPKJIAP
$n10nep$ Тройка Кузнецова в своем текущем состоянии эффективна только против играющих команд. Против таких команд как Вегас, никто в звене не знает что делать и получается кто в лес, кто по дрова. Короче бей беги._____________ согласен.. Тоже самое было и с Коламбусом
06:37
True Timati
Напрягает травма Кузи. Но вообще валидольная концовка. Сдюжили!
06:36
redgy
Можно сказать это уже лучший сезон ВК в истории! Первая победа в финале. P.S. До Шайфли 1 шайба..
06:36
MAPKJIAP
Кстати к Холтби больше вопросов, особенно со вторым голом, но его СЭЙВ в концовке все перекрыл, не смотря на то что он мог до него и не доводить=)))))
06:35
$n10nep$
Тройка Кузнецова в своем текущем состоянии эффективна только против играющих команд. Против таких команд как Вегас, никто в звене не знает что делать и получается кто в лес, кто по дрова. Короче бей беги.
06:35
maxcds
Easycure Вегас сегодня был плох, как и Овечкин. Но если второе ожидаемо, то первое меня опечалило)./// не говори. также ожидаемо как вынос тела кросби, летанга, мюррея во 2 раунде
06:33
MAPKJIAP
maks55555 $n10nep$----Так то понятно, что надо Вегасу предпринимать, Флери им нужен такой, как в прошлых сериях плей-офф.-_____ Флери тот же, просто Вашики его отыгрывают постоянно, 2 гола из трех в пустой угол, 3 гол чисты дурак...
06:33
Басист
> $n10nep$ = Как ни странно травма Кузнецова пошла только на пользу Вашингтону ===== Во втором перерыве штатовские комментёры (на нхл.ру смотрел) отмечали этот момент в разрезе розыгрыша большинства - с наглядным примером из первого матча, когда в сходной с сегодняшним вторым голом расстановке шайбу отдавали Кузе за ворота, и никакой опасности из этого не выходило. А сегодня раскатали классно. Флери едва не потянул, кста, на долю секунды не успел
06:33
redgy
Норм, борьба в разгаре, серия 50/50, хотть ВК и лучше смотрятся. Ови сегодня даже в обороне хорошо отыграл!
06:33
MAPKJIAP
Да Серия еще та, думаю, что счет в ней будет меняться, как голы в первом матче=)) Не могу отделаться от ощущения, что матчи похожи на регулярку, по судейству по бей беги, только ставки выше... По Кузнецову может он и не пригодится, обходились же без Бэкстрэма, а по такой игре Кузе все равно тяжело, а так команда играет за него, что сплачивает Вашингтон... Но такая концовка как сегодня - это жесть еле отбились, нужно уходить от этого, в след раз не проканает...
06:31
maks55555
$n10nep$----Так то понятно, что надо Вегасу предпринимать, Флери им нужен такой, как в прошлых сериях плей-офф.
06:30