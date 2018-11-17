Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Колорадо"

"Вашингтон" на выезде в овертайме обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором одного из голов "Кэпиталз" стал российский нападающий Александр Овечкин. Он был признан второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Вашингтон" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Седерберг - 7 (Жост, Бэрри), 1:08 - 1:0. Смит-Пелли - 3 (Стивенсон, Бойд), 28:55 - 1:1. Овечкин - 13 (Бэкстрем, Уилсон), 38:29 - 1:2. Уилсон - 5 (Колверт, Коул), 57:16 - 2:2. Бэкстрем - 5 (бол., Карлсон, Уилсон), 60:22 - 2:3.

Вратари: Грубауэр - Копли.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (9+9+8+0) - 29 (13+12+3+1).

Наши: Каменев (10.42/1/0) - Овечкин (23.55/7/+1), Орлов (21.02/0/-1).

17 ноября. Денвер. Pepsi Center.