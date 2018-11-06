Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон"

"Вашингтон" переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" удалось прервать серию из двух поражений.

Автором одного из голов стал российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин, которому ассистировал Евгений Кузнецов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Эдмонтон" - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Врана - 4 (Смит-Пелли, Бойд), 2:44 - 1:0. Смит-Пелли - 2 (Бойд), 5:44 - 2:0. Макдэвид - 10 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 10:24 - 2:1. Оши - 7 (Бэкстрем, Карлсон), 28:11 - 3:1. Драйзайтль - 8 (Ларссон, Ньюджент-Хопкинс), 30:41 - 3:2. Овечкин - 11 (бол., Карлсон, Кузнецов), 33:09 - 4:2.

Вратари: Копли - Тэлбот (57:50).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 23 (11+10+2) - 33 (12+10+11).

Наши: Кузнецов (19.07/1/0), Овечкин (19.52/3/0), Орлов (21.50/0/0) - -.

6 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.