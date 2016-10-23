Гол Овечкина не спас "Вашингтон" в игре с "Рейнджерс"

"Вашингтон" уступил в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" со счетом 2:4. Примечательно, что после первого периода хозяева вели – 2:0. Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом, который стал для него третьим в сезоне, и признан второй звездой встречи. Его партнеры по команде и соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали себе в актив по результативной передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Рейнджерс" – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Наши: Овечкин (19:44/6/0), Кузнецов (20:01/2/0), Орлов (21:13/2/+1) – -