Гол Овечкина и дубль Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

"Вашингтон" обыграл на выезде "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. В этой встрече две шайбы на свой счет записал нападающий Евгений Кузнецов. Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу. Дмитрий Орлов занес в свой актив два ассиста.

В еще одном поединке "Бостон" одержал победу над "Питтсбургом" - 4:3. Евгений Малкин не играл из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Вашингтон" - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы: ОВЕЧКИН - 23, 6:14 - 0:1. Бураковски - 10 (бол.), 18:28 - 0:2. Ноесен - 3 (Заха, Юсефсон), 23:19 - 1:2. Эллер - 8 (ОРЛОВ, Бураковски), 28:29 - 1:3. КУЗНЕЦОВ - 8 (бол., ОРЛОВ, ОВЕЧКИН), 30:19 - 1:4. Хенрик - 12 (бол., Каммаллери, Паренто), 38:16 - 2:4. КУЗНЕЦОВ - 9 (п.в.), 58:07 - 2:5.

Вратари: Кинкейд (Шнайдер, 30:19, 56:56 - 57:00, 57:05 - 58:07) - Холтби.

Штраф: 25 - 23.

Броски: 29 (11+9+9) - 36 (9+17+10).

Наши: - - Овечкин (17:30/4/1), Кузнецов (16:57/8/1), Орлов (20:33/3/2).

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Бостон" - "Питтсбург" - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы: Шульц - 8, 7:37 - 0:1. Кессел - 15 (бол., Кросби, Шульц), 11:26 - 0:2. Маршанд - 20 (мен., Бержерон, Кев. Миллер), 21:38 - 1:2. Маршанд - 21 (Пастрняк, Карло), 26:27 - 2:2. Нэш - 3 (Краг, Мур), 30:25 - 3:2. Бержерон - 11 (бол., Пастрняк, Спунер), 40:51 - 4:2. Хернквист - 12 (Куниц), 50:35 - 4:3.

Вратари: Раск - Мюррей (58:44).

Штраф: 21 - 31.

Броски: 37 (13+16+8) - 23 (13+4+6).

Наши: - - -.

Бостон. TD Garden.