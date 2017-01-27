Гол Овечкина и дубль Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

"Вашингтон" обыграл на выезде "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. В этой встрече две шайбы на свой счет записал нападающий Евгений Кузнецов. Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу. Дмитрий Орлов занес в свой актив два ассиста.
В еще одном поединке "Бостон" одержал победу над "Питтсбургом" - 4:3. Евгений Малкин не играл из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" - "Вашингтон" - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы: ОВЕЧКИН - 23, 6:14 - 0:1. Бураковски - 10 (бол.), 18:28 - 0:2. Ноесен - 3 (Заха, Юсефсон), 23:19 - 1:2. Эллер - 8 (ОРЛОВ, Бураковски), 28:29 - 1:3. КУЗНЕЦОВ - 8 (бол., ОРЛОВ, ОВЕЧКИН), 30:19 - 1:4. Хенрик - 12 (бол., Каммаллери, Паренто), 38:16 - 2:4. КУЗНЕЦОВ - 9 (п.в.), 58:07 - 2:5.
Вратари: Кинкейд (Шнайдер, 30:19, 56:56 - 57:00, 57:05 - 58:07) - Холтби.
Штраф: 25 - 23.
Броски: 29 (11+9+9) - 36 (9+17+10).
Наши: - - Овечкин (17:30/4/1), Кузнецов (16:57/8/1), Орлов (20:33/3/2).
Нью-Джерси. Prudential Center.
"Бостон" - "Питтсбург" - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Голы: Шульц - 8, 7:37 - 0:1. Кессел - 15 (бол., Кросби, Шульц), 11:26 - 0:2. Маршанд - 20 (мен., Бержерон, Кев. Миллер), 21:38 - 1:2. Маршанд - 21 (Пастрняк, Карло), 26:27 - 2:2. Нэш - 3 (Краг, Мур), 30:25 - 3:2. Бержерон - 11 (бол., Пастрняк, Спунер), 40:51 - 4:2. Хернквист - 12 (Куниц), 50:35 - 4:3.
Вратари: Раск - Мюррей (58:44).
Штраф: 21 - 31.
Броски: 37 (13+16+8) - 23 (13+4+6).
Наши: - - -.
Бостон. TD Garden.
Весёлый©
Мститель своими критическими статьями вырастил из Орлова Русского Лидстрёма, гг. ББ, бб! (вернее, очнись, Норрис уплывает!)
07:34
Айртон
Забивать в никому не нужных порожняковых играх - это и есть удел посредственностей.)) Таких как пустострел.)) Забивать надо было осенью, на Кубке Мира, и прошлой весной, в Кубке Стэнли, что Сид и делал.) И не просто забивал и делал передачи, но и приносил своим командам победы в турнирах.)
07:30
MAPKJIAP
Понравилась комбинация, с участием орлова и кузнецова, Орлов разогнал атаку, вбросил шайбу в зону Девился, с расчетом, что она отскочит от заднего борта и ее подхватит врывающися на всех порах Кузнецов, так и получилось, Женя вышел один на один со Шнайдером, но тот спас, но задумка очень нестандартная и такое на тренировка не отработаешь, чисто по ситуации, жаль что гола не получилось
07:22
fifa_guru
Радует не поражение питтсбурга, а победа Бостона (пускай и тяжелая). С таким составом, тяжело видеть, что команда пока идет мимо плофа. Ну и конечно, в третий раз подряд проигрывать питтсбургу, да еще и дома нельзя было. Тем более, повторюсь, проигрывать и формировать отрыв от конкурентов нельзя было, у них и так задел по количеству игр.
07:09
Монте-Кристо(Мститель) .
Радует и поражение Питтсбурга. Как и то, что крысеныш - распиаренная посредственность не забил.
06:43
Монте-Кристо(Мститель) .
Игра Вашингтона с Холтби в воротах существенно отличается от того, когда в воротах Грубауэр. Прошлый матч столичных с немцем в рамке напоминал игру в поддавки. Сегодня все было по-взрослому. Хотя Вашингтон и сегодня не показал все, на что способен. Особенно в начале. Чувствовалась неуверенность и какая-то хаотичность в игре после поражения от Оттавы. Но присутствие Холтби в воротах и его мастерство придавали столичным уверенность. Вдохнул уверенность в команду и капитан. Овечкин открыл счет из ничего. Подбил клюшку защитника у синей линий в зоне соперника. Завладел шайбой. Рванул к воротам, объехал второго защитника, вышел один на один и мастерски забил. Хотя в остальное время его звено ничем не выделялось. Сегодня не играл Оши. И тройка Овечкина сразу поблекла. Тем более к ним вместо Оши поставили Бигла. Почему не Юханссона ? Кстати, шведа в январе не видно и не слышно. После того, как его убрали из первого звена. Зато другой швед феерит - Бураковски. В каждой игре куча моментов. Но реализация хромает. Хотя в этом матче забил. Забил благодаря Кузнецову. Тот у борта заставил ошибиться защитника. Шайба отлетела на пятачок. Бураковски оформил гол. Вообще Кузнецов выдал супер матч. Забил два. Причем первый гол – шедевр. И пас Орлова и то, что сделал Женя. Обвел защитника, вышел один на один и издевательски катнул шайбу между ног вратаря. Мог еще 3-4 забить. Почти все из его 8 бросков были из убойных позиций. Но при счете 1:4 Дэвилз заменили вратаря. Вышел Шнайдер и начал творить чудеса. До конца второго периода преимущество столичных было тотальным. Броски следовали один за другим, почти все голевые. Мог забить и Овечкин в большинстве со своей точки. Кузнецов три раза бросал с пятачка. Шмидт. Бураковски. Другие. Всего порядка 10 опаснейших бросков за 10 минут во втором периоде отразил Шнайдер. В третьем периоде команды доигрывали. Лучшие игроки у Вашингтона: Кузнецов, Орлов, Холтби. Орлов тоже выдал классный матч !. Четвертый Овечкин. Бэкстрема не было ни видно, ни слышно.
06:39