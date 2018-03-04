Гол Овечкина и 3 очка Кузнецова помогли "Вашингтону" переиграть "Торонто"

"Вашингтон" на своем льду выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2), прошедшего на открытом воздухе. Это поражение стало для "Мэйпл Ливз" третьим кряду.
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин забросил одну шайбу и еще приблизился к юбилейной отметке в 600 голов в лиге, а его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. Также одна голевая передача на счету Дмитрия Орлова.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Торонто" – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы: КУЗНЕЦОВ – 20 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 3:50 – 1:0. Хаймэн – 13 (Полак), 5:20 – 1:1. ОВЕЧКИН – 40 (Уилсон, Бэкстрем), 6:19 – 2:1. Бэкстрем – 16 (бол., КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 16:20 – 3:1. Кадри – 24 (Марло, Дермотт), 27:22 – 3:2. Карлсон – 12 (Стивенсон, Бигл), 28:05 – 4:2. Врана – 11 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 30:49 – 5:2.
Вратари: Холтби – Андерсен (Макэлхинни, 31:10, 58:57 – 58:58).
Штраф: 4 – 4.
Броски: 34 (12+18+4) – 29 (7+12+10).
Наши: Кузнецов (18:08/2/0), Овечкин (19:31/3/0), Орлов (21:32/1/1) – Зайцев (23:03/0/-2).
4 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Кузнецов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Видео //
Овечкину осталось забросить 2 шайбы до отметки в 600 голов в НХЛ
Монте-Кристо (Мститель) .
А пока Саню можно поздравить, он забил 40 голов за сезон. Что является недостижимой мечтой для всех игроков лиги, кроме него. Ну может 1.2 игрока случайно смогут преодолеть эту отметку. И то 1-2 раза за карьеру. А у Сани уже девятый такой сезон. Из которых он семь раз выбивал 50 голов и больше. Овечкин - лучший игрок НХЛ 21 века !!! Для сравнения, у Малкина два сезона по 40 и больше. У Кросби тоже два. Негусто. У Овечкина в два раза больше, чем у этих двоих вместе взятых. А по 50 у них два сезона. А у Сани 7. В 3.5 раза больше.
08:03
igogohruhru
Игра -тоска зеленая... По идее надо было Вашингтону играть в красном а эти, что в исподнем вышли, лучше бы синюю форму одели- хотя бы верх или низ.
08:03
fifa_guru
Атмосфера хорошая, а вот форма Торонто - отстой
07:43
Монте-Кристо (Мститель) .
Бэкстрем и Кузнецов лучшие. Овечкин играл неплохо. Мог еще забить. Матч необычный. Играли на открытом стадионе. В 40 километрах от Вашингтона, в маленьком городке. Температура воздуха была +8 градусов. Вашингтон играл в темно-синей форме. Торонто в ослепительно белой. Его игроков на фоне льда почти не было видно. Они, как светлые тени мелькали на темно-белом фоне. Словно Касперы - дружелюбные привидения. И играли дружелюбно. Вашингтон победил без особых проблем. Борьбы не было. Третий период вообще обе команды доигрывали. Забавно было наблюдать и смену ворот в середине третьего периода. Словно в 70-е годы перенесся.
07:39