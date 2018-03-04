Гол Овечкина и 3 очка Кузнецова помогли "Вашингтону" переиграть "Торонто"

"Вашингтон" на своем льду выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2), прошедшего на открытом воздухе. Это поражение стало для "Мэйпл Ливз" третьим кряду.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин забросил одну шайбу и еще приблизился к юбилейной отметке в 600 голов в лиге, а его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. Также одна голевая передача на счету Дмитрия Орлова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Торонто" – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Голы: КУЗНЕЦОВ – 20 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 3:50 – 1:0. Хаймэн – 13 (Полак), 5:20 – 1:1. ОВЕЧКИН – 40 (Уилсон, Бэкстрем), 6:19 – 2:1. Бэкстрем – 16 (бол., КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 16:20 – 3:1. Кадри – 24 (Марло, Дермотт), 27:22 – 3:2. Карлсон – 12 (Стивенсон, Бигл), 28:05 – 4:2. Врана – 11 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 30:49 – 5:2.

Вратари: Холтби – Андерсен (Макэлхинни, 31:10, 58:57 – 58:58).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 34 (12+18+4) – 29 (7+12+10).

Наши: Кузнецов (18:08/2/0), Овечкин (19:31/3/0), Орлов (21:32/1/1) – Зайцев (23:03/0/-2).

4 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

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