Гол Орлова и передача Кузнецова не помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпиталз" гол забил Дмитрий Орлов, а Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Стэффорд - 7 (Юханссон), 8:01 - 1:0. Коннолли - 11 (Оши, Орпик), 12:10 - 1:1. Грин - 3 (Холл, Ватанен), 23:33 - 2:1. Вуд - 12 (Ватанен, Хишир), 30:55 - 3:1. ОРЛОВ - 6 (Чейссон, Бигл), 31:09 - 3:2. Коннолли - 12 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 56:12 - 3:3. Холл - 17 (Ватанен), 60:34 - 4:3.

Вратари: Кинкейд - Холтби.Штраф: 25 - 11.

Броски: 32 (12+13+6+1) - 19 (5+6+8+0).

Наши: - - Овечкин (21:48/2/-1), Орлов (21:07/2/-2), Кузнецов (17:18/1/0).