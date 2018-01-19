Гол Орлова и передача Кузнецова не помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпиталз" гол забил Дмитрий Орлов, а Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Стэффорд - 7 (Юханссон), 8:01 - 1:0. Коннолли - 11 (Оши, Орпик), 12:10 - 1:1. Грин - 3 (Холл, Ватанен), 23:33 - 2:1. Вуд - 12 (Ватанен, Хишир), 30:55 - 3:1. ОРЛОВ - 6 (Чейссон, Бигл), 31:09 - 3:2. Коннолли - 12 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 56:12 - 3:3. Холл - 17 (Ватанен), 60:34 - 4:3.
Вратари: Кинкейд - Холтби.Штраф: 25 - 11.
Броски: 32 (12+13+6+1) - 19 (5+6+8+0).
Наши: - - Овечкин (21:48/2/-1), Орлов (21:07/2/-2), Кузнецов (17:18/1/0).
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redgy
и они же привезли в ОТ..
06:48
Монте-Кристо (Мститель) .
Все предсказуемо до банальности. Недельный отпуск пошел Вашингтону во вред. Он и до перерыва звезд с неба не хватал, а сегодня играл просто расхлябано. Худший - Орлов. Организовавший три гола в свои ворота. Который не просто проигрывал почти каждое единоборство, но и ошибался раз за разом. А может его в нападение перевести ? Там от него будет намного больше пользы. Не выручил и Холтби. Овечкин играл с неохотой. Как и большинство его партнеров по команде. Даже Оши не был так настырен и активен, как до отпуска. Все это было заметно по игре в большинстве, хозяева удалялись раз за разом. Но Вашингтон в эти минуты играл просто бездарно. Не только Кузнецов тормозил, не знал, что делать с шайбой, но даже Бэкстрем с Карлсоном. В итоге медленная распасовка с худшим продолжением. До Овечкина шайба вообще не доходила. Лучше бы я этот матч не смотрел. Одно разочарование. Нью-Джерси играли гораздо сильнее гостей. Были острее в атаке, быстрее, агрессивнее в обороне. Холтби спас Вашингтон от разгрома. Хотя, повторю, в нескольких эпизодах не выручил, а выручить мог.
06:47