Гол Наместникова помог "Рейнджерс" обыграть "Флориду"

"Рейнджерс" выиграл у "Флориды" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Филип Хитил, Брендан Смит, Владислав Наместников и Крис Крайдер. У "Флориды" забивали Майк Хоффман и Аарон Экблад. Одно очко за результативную передачу заработал Евгений Дадонов.

"Рейнджерс" набрал 22 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Флориды" 17 очков и 15-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Флорида" - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хитил - 3 (Хэйс, Крайдер), 3:03 - 1:0. Хоффман - 8 (Дадонов, Барков), 4:40 - 1:1. Экблад - 3 (бол., Матесон, Хоффман), 10:11 - 1:2. Смит - 2 (Андерссон, Крайдер), 11:49 - 2:2. Наместников - 2 (Зибанежад), 22:37 - 3:2. Крайдер - 11 (бол., Пионк, Лундквист), 47:56 - 4:2.

Вратари: Лундквист - Луонго (56:29).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 24 (12+5+7) - 41 (13+14+14).

Наши: Наместников (18.27/2/0) - Дадонов (21.09/2/+1), Киселевич (14.17/1/-1), Мамин (4.01/2/-2).

18 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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