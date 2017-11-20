Гол Монтура принес "Анахайму" победу над "Флоридой"

"Анахайм" на своем льду обыграл "Флориду" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Утки" поднялись на девятое место в турнирной таблице "Запада", "Пантерз" остались на 15-й строчке "Востока".

Форвард "Флориды" Евгений Дадонов отыграл 21 минуту и нанес один бросок по воротам. Победу "Анахайму" принес гол Брэндона Монтура. Отметим, что голкипер "Дакс" Джон Гибсон отразил 50 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Флорида" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Мэнсон - 2, 18:57 - 1:0. Ракелль - 7 (бол., Вагнер, Перри), 25:22 - 2:0. Трочек - 9 (бол., Яндл, Барков), 35:26 - 2:1. Монтур - 6 (бол., Перри, Ватанен), 41:30 - 3:1. Яндл - 3 (Барков, Трочек), 57:01 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Луонго (56:56 - 57:01, 58:00).

Штраф: 19 - 15.

Броски: 28 (6+11+11) - 52 (16+12+24).

Наши: - - Дадонов (21:43/1/0).

20 ноября. Анахайм. Honda Center.