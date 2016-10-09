00:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол Малкина в ворота Бобровского не спас "Питтсбург" в игре с "Коламбусом"

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"Коламбус" нанес поражение "Питтсбургу" в предсезонном товарищеском матче со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Блю Джэкетс" Оливер Бьорктранд, оформивший дубль. В составе "пингвинов" гол и результативную передачу себе в актив записал Евгений Малкин. Ворота победившей команды защищал Сергей Бобровский, отразивший 22 броска из 25.

НХЛ

Предсезонный матч

"Питтсбург" – "Коламбус" – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Наши: Малкин (19:56/6/+1) – -

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

Кстати это первый сезон когда можно смотреть live предсезонку на офф сайте, видимо эти сволочи поэтому подняли цену до 115 долларов против 75 в прошлом году!!!

00:54

.BattleFish.

Малкин играл как на КМ, боролся, носился, забивал!

00:53

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