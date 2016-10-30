Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Флайерз" в драматичном матче

"Питтсбург" взял верх над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. Первой звездой встречи признан форвард "пингвинов" Евгений Малкин. Россиянин оформил дубль, забив в том числе победный гол. Две шайбы в этом поединке также забросил Сидни Кросби. Отметим, что "Флайерз" вел по ходу первого периода со счетом 2:0, однако еще до его завершения пропустил три шайбы в течение одной минуты. После этого "Пингвинз" сумел получить преимущество в два гола, которое позже упустил. Решающая шайба была заброшена в третьем периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Питтсбург" – 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Наши: Любимов (10:42/2/0), Проворов (18:32/1/-1) - Малкин (17:41/2/+1)