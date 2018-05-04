Гол Малкина помог "Питтсбургу" сравнять счет в серии с "Вашингтоном"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Джейк Гюнтцель. Победная шайба на счету форварда Евгения Малкина​, который отыграл 18 минут.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 9 секунд. Форвард Евгений Кузнецов за 18 минут 47 секунд сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту 39 секунд.

"Питтсбург" сравнял счет в серии - 2:2. Следующая игра состоится в Вашингтоне.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Наши: Малкин (17:59/1/0) - Овечкин (20:09/0/-1), Кузнецов (18:47/5/-1), Орлов (21:39/3/-1).

Счет в серии: 2-2.