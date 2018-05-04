04:45 | Хоккей — НХЛ

Гол Малкина помог "Питтсбургу" сравнять счет в серии с "Вашингтоном"

Евгений МАЛКИН. Фото USA TODAY Sports
Евгений МАЛКИН. Фото USA TODAY Sports
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"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Джейк Гюнтцель. Победная шайба на счету форварда Евгения Малкина​, который отыграл 18 минут.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 9 секунд. Форвард Евгений Кузнецов за 18 минут 47 секунд сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту 39 секунд.

"Питтсбург" сравнял счет в серии - 2:2. Следующая игра состоится в Вашингтоне.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Наши: Малкин (17:59/1/0) - Овечкин (20:09/0/-1), Кузнецов (18:47/5/-1), Орлов (21:39/3/-1).

Счет в серии: 2-2.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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gibson

Весь русский православный люд болеет за силы добра в сериях против бесовских Питтсбурга и Бостона! Посмотрите на этого Салливана. Это же диавол во плоти! А Маршан? Слуга сатаны. Змей-искуситель. Вернее излизатель!

05:00

redgy

Сегодни девочки из питсбурга не обижены? Ждать новых дисквал не нужно надеюсь? Пп пожалуй это хоккейный реал мадрид..

04:57

Монте-Кристо (Мститель) .

О мутном голе. Шайба лежала в воротах после того, как Малкин ее рукой туда запихнул. Вначале он ткнул клюшкой, но Эллер шайбу выбил. Потом началась свалка. В свалке шайбу Малкин и запихнул рукой. Но гол был. Когда Эллер выбивал шайбу, то она стала на ребро и целиком оказалась в воротах. Стал виден просвет между шайбой и вратарской линией. Но это длилось доли секунды. Не встала бы шайба на ребро, то касалась вратарской линии. А значит не могла быть засчитана. Но нужно будет пересмотреть момент. Наверняка, и фото в твиттере НХЛ появится.

04:56

unLost14

Вязкая игра. Хотя и были опасные моменты. Жаль, с мясом реализовали удаление Питы сразу после того, как Вашик второе подряд ПП не использовал. Ну что ж, всё начинается заново. Теперь до 2 побед.

04:55

serjio_1704

Да, Летанг дергался как жук на спине, в попытке перевернуться)

04:53

Easycure

Очень осторожная игра. Питтсбург был лучше. Гол был. Кто хочет поговорить про офис в торонто, атаки вратаря - смотрите вторую игру серии. Что с Кессом? его Брассар укусил? Приятная новость что вернулся Хег

04:53

maxcds

Из интересного - декласс Летанга буллитёром.

04:51

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