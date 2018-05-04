Гол Малкина помог "Питтсбургу" сравнять счет в серии с "Вашингтоном"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Джейк Гюнтцель. Победная шайба на счету форварда Евгения Малкина, который отыграл 18 минут.
Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 20 минут 9 секунд. Форвард Евгений Кузнецов за 18 минут 47 секунд сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту 39 секунд.
"Питтсбург" сравнял счет в серии - 2:2. Следующая игра состоится в Вашингтоне.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Четвертый матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Наши: Малкин (17:59/1/0) - Овечкин (20:09/0/-1), Кузнецов (18:47/5/-1), Орлов (21:39/3/-1).
Счет в серии: 2-2.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Джейк Гюнтцель
Материалы других СМИ
gibson
Весь русский православный люд болеет за силы добра в сериях против бесовских Питтсбурга и Бостона! Посмотрите на этого Салливана. Это же диавол во плоти! А Маршан? Слуга сатаны. Змей-искуситель. Вернее излизатель!
05:00
redgy
Сегодни девочки из питсбурга не обижены? Ждать новых дисквал не нужно надеюсь? Пп пожалуй это хоккейный реал мадрид..
04:57
Монте-Кристо (Мститель) .
О мутном голе. Шайба лежала в воротах после того, как Малкин ее рукой туда запихнул. Вначале он ткнул клюшкой, но Эллер шайбу выбил. Потом началась свалка. В свалке шайбу Малкин и запихнул рукой. Но гол был. Когда Эллер выбивал шайбу, то она стала на ребро и целиком оказалась в воротах. Стал виден просвет между шайбой и вратарской линией. Но это длилось доли секунды. Не встала бы шайба на ребро, то касалась вратарской линии. А значит не могла быть засчитана. Но нужно будет пересмотреть момент. Наверняка, и фото в твиттере НХЛ появится.
04:56
unLost14
Вязкая игра. Хотя и были опасные моменты. Жаль, с мясом реализовали удаление Питы сразу после того, как Вашик второе подряд ПП не использовал. Ну что ж, всё начинается заново. Теперь до 2 побед.
04:55
serjio_1704
Да, Летанг дергался как жук на спине, в попытке перевернуться)
04:53
Easycure
Очень осторожная игра. Питтсбург был лучше. Гол был. Кто хочет поговорить про офис в торонто, атаки вратаря - смотрите вторую игру серии. Что с Кессом? его Брассар укусил? Приятная новость что вернулся Хег
04:53
maxcds
Из интересного - декласс Летанга буллитёром.
04:51