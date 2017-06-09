Гол Малкина помог "Питтсбургу" разгромить "Нэшвилл"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" в пятом матче финала плей-офф НХЛ - 6:0. По три шайбы игроки "Пингвинз" забросили в первом и втором периодах. Одна из них на счету Евгения Малкина, который провел на площадке 17 минут 5 секунд. Также он сделал результативную передачу.
Также голы в этом поединке забивали Джастин Шульц, Брайан Раст, Конор Шири, Фил Кессел и Рон Хэйнси. Нападающий Сидни Кросби сделал три результативные передачи.
Этот результат позволил "Питтсбургу" выйти вперед в серии - 3-2. Следующая игра состоится 12 июня на площадке "Нэшвилла".
НХЛ
Плей-офф
Финал
Пятый матч
"Питтсбург" - "Нэшвилл" - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Наши: Малкин (17:05/2/1) - -.
Счет в серии: 3-2.
Tomas-boy.
Сид лучший, и по ходу оформляет свой второй Конн Смайт.) Именно в таких матчах проявляется всё Величие таких личностей от спорта, коим является капитан ПП.)
06:05
Easycure
"Нэшвилл" – собака, "Питтсбург" – сломанная кость"… ну-ну ….Без шансов. Почти все голы можно смаковать, особенно гол Хейнси. Капитан снова лучший. А Пекке явно не нравится в Питтсбурге играть Теперь ,по традиции, надо на выезде чашку брать. Let's go, Pens!
06:04
Sправедливый
"Питтсбург" с победой! Блестящая игра (хотя и играли то только два периода, третий был формальностью с драками), браво! То ли "Нэшвилл" просел, то ли "пингвины" наконец то разбежались (впрочем, разбежались то они ещё в четвёртом матче)..., а это, собственно и не важно. ))) Ну и, конечно, нельзя не отметить роль лидеров. И Кессел с Малкиным и Кросби с партнёрами просто отлично сыграли. Женькино звено феерило в контратаках, а Сид просто выжигал всё вокруг себя в чужой зоне, хотя и в своей играл отлично (см. пятый гол). Думаю, что сегодня тут с новой силой разгорится спор о том, кому отдавать Конн Смайт. Кросби то уже почти догнал Малкина по очкам, но самое главное, действительно, задоминировал, прибавил сильно по игре (не только в этом матче, а вообще в финале, вкл. проигранные матчи) и повёл партнёров за собой. Из Генцела опять-таки вон рекордсмена делает. Так что, сри... на здоровье. ))) Но, это уж вы тут без меня... P.S. Тройка лучших игроков матча (Кросби, Кессел, Хэйнси) определена абсолютно правильно.
06:03
tonipi
что это за финал такой? система слитьсявгостях )))
06:01