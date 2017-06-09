Гол Малкина помог "Питтсбургу" разгромить "Нэшвилл"

"Питтсбург" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" в пятом матче финала плей-офф НХЛ - 6:0. По три шайбы игроки "Пингвинз" забросили в первом и втором периодах. Одна из них на счету Евгения Малкина, который провел на площадке 17 минут 5 секунд. Также он сделал результативную передачу.

Также голы в этом поединке забивали Джастин Шульц, Брайан Раст, Конор Шири, Фил Кессел и Рон Хэйнси. Нападающий Сидни Кросби сделал три результативные передачи.

Этот результат позволил "Питтсбургу" выйти вперед в серии - 3-2. Следующая игра состоится 12 июня на площадке "Нэшвилла".

НХЛ

Плей-офф

Финал

Пятый матч

"Питтсбург" - "Нэшвилл" - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Наши: Малкин (17:05/2/1) - -.

Счет в серии: 3-2.