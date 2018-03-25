Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Филадельфию"

"Питтсбург" в овертайме обыграл "Филадельфию" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей голом отметился форвард Евгений Малкин. В этом сезоне россиянин забросил 42 шайбы и идет на третьем месте в гонке бомбардиров. По голу в этой встрече забросили Сидни Кросби, Патрик Хернквист, Дерик Брассар и Брайан Раст. У "Флайерз" отличились Шон Кутюрье, Джордан Уил, Трэвис Санхейм и Брэндон Мэннинг.

Иван Проворов за 21 минуту на льду нанес два броска и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Филадельфия" – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Санхейм - 2 (Уил, Симмондс), 5:03 - 0:1. Брассар - 21 (Шири, Кессел), 9:38 - 1:1. Мэннинг - 7 (Уил, Филппула), 11:07 - 1:2. Хернквист - 24 (бол., Кессел, Шульц), 20:37 - 2:2. МАЛКИН - 42 (Шульц, Дюмулин), 22:37 - 3:2. Уил - 8 (бол., Гостисбеер, Линдблум), 37:10 - 3:3. Кросби - 26 (Шульц, Гюнтцель), 40:17 - 4:3. Кутюрье - 31 (Гостисбеер, Жиру), 59:17 - 4:4. Раст - 13 (Кросби, Летанг), 62:25 - 5:4.

Вратари: Мюррей (22:03 - 22:37) - Лион (Мразек, 22:37, 58:03 - 59:17).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 32 (6+14+8+4) - 45 (14+18+13+0).

Наши: Малкин (19:32/3/0) - Проворов (21:52/2/-2).

25 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.