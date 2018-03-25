Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Филадельфию"

"Питтсбург" в овертайме обыграл "Филадельфию" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей голом отметился форвард Евгений Малкин. В этом сезоне россиянин забросил 42 шайбы и идет на третьем месте в гонке бомбардиров. По голу в этой встрече забросили Сидни Кросби, Патрик Хернквист, Дерик Брассар и Брайан Раст. У "Флайерз" отличились Шон Кутюрье, Джордан Уил, Трэвис Санхейм и Брэндон Мэннинг.
Иван Проворов за 21 минуту на льду нанес два броска и заработал показатель полезности "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Филадельфия" – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Санхейм - 2 (Уил, Симмондс), 5:03 - 0:1. Брассар - 21 (Шири, Кессел), 9:38 - 1:1. Мэннинг - 7 (Уил, Филппула), 11:07 - 1:2. Хернквист - 24 (бол., Кессел, Шульц), 20:37 - 2:2. МАЛКИН - 42 (Шульц, Дюмулин), 22:37 - 3:2. Уил - 8 (бол., Гостисбеер, Линдблум), 37:10 - 3:3. Кросби - 26 (Шульц, Гюнтцель), 40:17 - 4:3. Кутюрье - 31 (Гостисбеер, Жиру), 59:17 - 4:4. Раст - 13 (Кросби, Летанг), 62:25 - 5:4.
Вратари: Мюррей (22:03 - 22:37) - Лион (Мразек, 22:37, 58:03 - 59:17).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 32 (6+14+8+4) - 45 (14+18+13+0).
Наши: Малкин (19:32/3/0) - Проворов (21:52/2/-2).
25 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Romka3101
maks55555...Получается,что не "уже 4 матч из 4",а все 4 матча в этом сезоне.Свипанули.Больше,ведь,не встретятся в регулярке
22:25
Vasek
Малкин хотел больше забить, жадничал, не пасовал, искал убойную позицию, но дефы ржавыхчасто не давали бросить с удобной руки, много терял шайбу... Пьер Ришар манит Малкина больше Артроза?! Игра у Пенс прорисовывается отрезками. Начали, как в последнее время часто бывает спустя рукава. Тяжело все же им настроиться на матч РЧ, первый период можно сказать сами отдали. Не выкладываются все 60 минут, наверное, есть в этом плюс, берегут силы: могут запросто отыграть любое отставание и не парятся по поводу удержания счета. В третьем периоде могли всё решить, но как же без нервной концовки?))) Кросби набирает форму, что не может не радовать перед ПО. Попадать стал! Брасс наконец заиграл, выбил Салли из него схематичность Оттавы, в Пенс можно с шайбой возиться.
22:22
Werewolf
tranmer Каким образом гол Малкина-то помог??? Раст забил победную, он помог._____Новичок здесь?
22:17
maks55555
Филадельфия нанесла в этом матче 45 бросков - максимальный показатель для них в этом сезоне, Питтсбург выиграл уже 4 матч из 4 у Филадельфии в этом сезоне, каждый раз забив 5 голов в матче)))
22:17
.BattleFish.
любой гол помогает команде, идиот трамер
22:16
tranmer
Каким образом гол Малкина-то помог??? Раст забил победную, он помог.
22:15
.BattleFish.
кросби забросил шикарную шайбу, он после гола даже сказал «вау»
22:14
Werewolf
По голу в этой встрече забросили Сидни Кросби, Патрик Хернквист и Дерик Брассар.______Так то 4 получается с Малкиным. Овер не смотрели?
22:12