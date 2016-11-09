Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Эдмонтон"

"Питтсбург" переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Автором победного гола в концовке третьего периода стал нападающий Конор Шири, который оформил дубль в этой встрече и был признан первой звездой поединка. Вторая звезда – Евгений Малкин, сравнявший счет в третьем периоде. Для российского форварда эта шайба стала седьмой в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Эдмонтон" – 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы: Шири - 2 (Раст), 1:57 - 1:0. Эберле - 4 (Макдэвид, Марун), 14:23 - 1:1. Марун - 5 (Макдэвид, Эберле), 17:18 - 1:2. Эберле - 5 (Макдэвид), 23:20 - 1:3. Хагелин - 2 (Хернквист, Дэйли), 32:08 - 2:3. МАЛКИН - 7 (Кессел, Кунитц), 45:33 - 3:3. Шири - 3, 58:18 - 4:3.

Вратари: Мюррей - Тальбо (58:51).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 31 (9+14+8) - 28 (11+12+5).

Наши: Малкин (19:04/5/0) – Слепышев (9:00/1/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.