Гол Малкина помог "Питтсбургу" одержать победу над "Анахаймом"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" в гостях переиграл "Анахайм" - 5:1. Данная победа стала четвертой подряд для подопечных Майка Салливана, позволив "пингвинам" поднялись на второе место в Восточной конференции.

В этой встрече российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой, продлив результативную серию до четырех матчей, набрав 6 очков (4+2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Питтсбург" - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Малкин - 6 (Кессел, Кунитц), 7:41 - 0:1. Каллен - 3 (Сестито, Фер), 10:24 - 0:2. Фаулер - 4 (бол., Ватанен, Кеслер), 15:49 - 1:2. Раст - 1 (Бонино, Летанг), 36:42 - 1:3. Летанг - 1 (бол., Шульц), 41:27 - 1:4. Хернквист - 4 (Кросби, Хагелин), 47:14 - 1:5.

Нереализованный буллит: Уилсон (42:45, Питтсбург Пингвинз).

Вратари: Гибсон (Бернье, 51:20) - Мюррей.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 33 (13+7+13) - 34 (6+21+7).

Наши: - - Малкин.

3 ноября. Анахайм. Honda Center.