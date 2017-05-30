Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл" в первом матче финала Кубка Стэнли

"Питтсбург" в первом матче финала плей-офф НХЛ обыграл на своей площадке "Нэшвилл" - 5:3. Счет в этой встрече открыл россиянин Евгений Малкин, после чего "Пингвинз" в первом периоде забросили еще две шайбы - отличились Конор Шири и Ник Бонино.

"Предаторз" во втором и третьем периодах ответили тремя голами. "Питтсбург" во второй двадцатиминутке установил рекорд Кубка Стэнли, не нанеся ни одного удара по воротам. Несмотря на это, команда Малкина не стала доводить дело до овертайма - команду вывел вперед Джейк Гюнтцель, а закрепил успех Ник Бонино, оформив дубль.

"Питтсбург" повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится на площадке "Пингвинз" 1 июня.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Первый матч

"Питтсбург" - "Нэшвилл" - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Голы: МАЛКИН - 8 (бол., Дэйли, Кросби), 15:32 - 1:0. Шири - 1 (Куниц, Кросби), 16:37 - 2:0. Бонино - 3 (Дюмулин), 19:43 - 3:0. Эллис - 5 (бол., Суббан, Фишер), 28:21 - 3:1. Сиссонс - 6 (бол., Йоси, Ярнкрок), 50:06 - 3:2. Годро - 1 (Уотсон, Фишер), 53:29 - 3:3. Гюнтцель - 10 (Каллен, Шульц), 56:43 - 4:3. Бонино - 4 (п.в., Куниц), 58:58 - 5:3.

Вратари: Мюррей - Ринне (58:27 - 58:58, 59:19).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 12 (8+0+4) - 26 (11+9+6).

Наши: Малкин - -.

Питтсбург. PPG Paints Arena.