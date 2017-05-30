Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл" в первом матче финала Кубка Стэнли

"Питтсбург" в первом матче финала плей-офф НХЛ обыграл на своей площадке "Нэшвилл" - 5:3. Счет в этой встрече открыл россиянин Евгений Малкин, после чего "Пингвинз" в первом периоде забросили еще две шайбы - отличились Конор Шири и Ник Бонино.
"Предаторз" во втором и третьем периодах ответили тремя голами. "Питтсбург" во второй двадцатиминутке установил рекорд Кубка Стэнли, не нанеся ни одного удара по воротам. Несмотря на это, команда Малкина не стала доводить дело до овертайма - команду вывел вперед Джейк Гюнтцель, а закрепил успех Ник Бонино, оформив дубль.
"Питтсбург" повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится на площадке "Пингвинз" 1 июня.
НХЛ
Плей-офф
Финал
Первый матч
"Питтсбург" - "Нэшвилл" - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
Голы: МАЛКИН - 8 (бол., Дэйли, Кросби), 15:32 - 1:0. Шири - 1 (Куниц, Кросби), 16:37 - 2:0. Бонино - 3 (Дюмулин), 19:43 - 3:0. Эллис - 5 (бол., Суббан, Фишер), 28:21 - 3:1. Сиссонс - 6 (бол., Йоси, Ярнкрок), 50:06 - 3:2. Годро - 1 (Уотсон, Фишер), 53:29 - 3:3. Гюнтцель - 10 (Каллен, Шульц), 56:43 - 4:3. Бонино - 4 (п.в., Куниц), 58:58 - 5:3.
Вратари: Мюррей - Ринне (58:27 - 58:58, 59:19).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 12 (8+0+4) - 26 (11+9+6).
Наши: Малкин - -.
Питтсбург. PPG Paints Arena.
totalfootball
По-человечески, несправедливо, что гол Суббана отменили, но по-правилам, так и должно было быть. Где до прошлого года прозябал Салливан, непонятно. Наверное после своего неудачного опыта в Бостоне решил доучиться. :) Да и у Тортореллы. Салливан еще раз доказал, что он - выдающийся тренер. Даже если б он проиграл спор за гол Суббана, он своего бы добился. На тот момент Пингвины еле двигались и у них не было никакого проблеска игры, достойной финала. Он не только выиграл челлендж, что было почти что лотерейной удачей, но и сумел сбить темп игры у Хищников. Еще до игры он сделал еще один ход конем: после возвращения Хернквиста, он убрал не Гентцеля, как это многие предполагали, а Хагелина, и Гентц забил таки победный гол. Именно выдающиеся тренеры выигрывают проваленные игроками игры.
07:03
Vasek
Sправедливый, А я заранее... Ещё вчера... ))) -------------------- ты лучше скажи, что думаешь по поводу того, что в финал вышли 15-я и 17-я обороны регуляряки?!! Не тор-5 оборон разыграли, как в последние годы.
06:55
Vasek
Победа не пахнет;)
06:54
vasiunchik
12 бросков???!!! :О
06:53
индеец_Джо
Толковые комментарии. Респект. Не смотрел, но получил представление "как это было"...
06:50
Sправедливый
Easycure Sправедливый, начал строчить, а ты уже все написал)). ------------------- А я заранее... Ещё вчера... )))
06:48
gibson
Самая странная игра, что я видел. Думаю, после 3:3 никто бы не поставил, что игра закончится победой пингвинов в основное время:-) 37 минут без бросков это сильно. Нэшвилл тупо проиграл матч сам себе, сначала провалившись в первом периоде, затем уже переломив игру, при счете 3:3 пропустив необъяснимый гол. Это называется опыт. В финале плей-офф НХЛ побеждает не тот, кто лучше играет, а тот кто готов в данной конкретной игре победить. Нэшвилл к победе оказался неготов. Винить больше некого. Питтсбург победил, а значит это заслуживал. Сможет ли Нэшвилл оправиться от такого удара? С 2:0 Питтсбург серию уже никому не отдаст.
06:19
Easycure
броски это конечно важно , но можно глянуть стату по броскам в последней игре нэшвилла с утками.
06:18
inspire
смотрел последние 6 минут и охреневал от слов комментатора - 37 минут без бросков, что это было?
06:16
Easycure
Sправедливый, начал строчить, а ты уже все написал)). отскочили, но так не победить в серии. 63.64% пекка )). 37 минут самая убогая игра пенс. у команды просто нет сил. и да, Малкин снова глупые 2 минуты которые должны были похоронить пингвинов. просто у хищников опыта нет.
06:14
Grotesque
10 бросков в створ = 5 голов! Питтсбург, так играть нельзя!!! Чуть не поплатились за "такую" игру... а вообще выглядели уставшими... после 2х7 со вшами и отравой. Едем дальше! Let's GO Pens!!!
06:10
Sправедливый
"Пингвинов" с победой! Малкина с голом! Но, странное ощущение после матча. Всю игру смотрел как "Питтсбург" оборонялся. Всего двенадцать бросков за матч (впрочем, каждый второй (почти) получился голевым), ноль бросков за отдельный второй период (рекорд))) ), 37 минут подряд вообще без бросков, это особенно сильно! "Скучный" "Нэшвилл" намного лучше и интереснее вёл свои атаки, но, в итоге, тупо проиграл. Какие то жалкие пять минут в конце первого периода решили исход всего матча. При этом, что такого сделал тогда сам "Питтсбург"? Вымучили таки гол в ситуации "пять на три", дали забить гол Экхольму (в свои ворота) и только один нормальный гол Шири спасает мою "картинку". )))... Даже этот самый первый провальный для себя период намного активнее, агресивнее и интереснее сыграл "Нэшвилл". Если бы не Кросби, который совершил первый бросок по воротам "хищников" лишь на пятой минуте, то начало у "пингвинов" выглядело бы вообще удручающим... Ну, а потом в игру вмешалась психология, не засчитанный гол в ворота "Питтсбурга" придал "пингвинам" уверенности, и, наоборот, очень сильно расстроил "хищников". Они просто "поплыли". Наверное, можно сказать, что это произошло с помощью судей, но, в любом случае, команда не должна была так реагировать. Да, если болеешь за "Нэшвилл", можно было найти много негатива в работе арбитров. Не засчитаный гол Субанна, двойное удаление (Хорнквист там упал сам, нога поехала) и НЕ удаление Кросби (в том самом двойном большинстве), плюс ещё и нарушение численного состава можно было разглядеть разок. И всё это только в первом периоде! Наверное активные болельщики "пингвинов" в ответку тоже что-нибудь увидят, только вот зачем это всё, если умеешь держать удар? Получается "Нэшвилл", всё таки, не сумел. Хотя и смог всё таки вернуться в игру. Скажется ли это на всей серии, вот в чём вопрос. Если "хищники" сумеют быстро сделать правильные выводы, то шансы у них всё же есть, потому что играют то неплохо. Ещё раз отдельно остановлюсь на не засчитанном голе Суббана. Голы из таких "офсайдов" засчитывать НАДО! И, кстати, в дальшейшем (возможно уже со следующего сезона) их и собираются засчитывать, будут смотреть в плоскости и если по воздуху игрок не пересёк линию (а Форсберг её по воздуху не пересёк), то вне игры считаться не будет. Но, пока, правила есть правила... Р.S. Отдельный привет стереотипной "рыбе". Если дочитаешь до сюда, то найди возможность ответить на простой вопрос: какой марки автобус у "Питтсбурга"? ))) P.P.S. Малкин своими глупыми удалениями очень сильно подводит команду. Зачем он так? (вопрос риторический)
06:09