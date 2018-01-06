Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс"

"Питтсбург" в гостях обыграл "Айлендерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Островитяне" проиграли в пятый раз кряду.
В составе победителей дублем отметился Даниэль Спронг, по шайбе забросили Сидни Кросби и Евгений Малкин. Для россиянина этот гол стал 15-м в сезоне. В этой встрече он провел на льду 18 минут и нанес три броска по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" – "Питтсбург" – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Спронг - 1 (Кросби, Симон), 20:41 - 0:1. МАЛКИН - 15 (бол., Кросби, Кессел), 23:30 - 0:2. Кросби - 15 (Спронг, Симон), 35:50 - 0:3. Спронг - 2 (Шульц, Кросби), 53:28 - 0:4.
Вратари: Галак - Джерри.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 31 (8+9+14) - 38 (13+19+6).
Наши: - - Малкин (18:10/3/0).
6 января. Нью-Йорк. Barclays Center.
Материалы других СМИ
Весёлый©
упёртый нью-брансуикец ___ Спронг - стронг! (почти так же, как Польша). Радует, что в Питтсбурге не сидят сложа руки и по которому кругу вертят старый барабан рулетки "поиск крайков для своих топов". А Рутерфорду следует набирать Кьярелли или Макфи, признанных мастеров обменов, практически сравнимых по ГМ-таланту с Майком Милбери.
13:54
Читатель.
gibson, такие вторые передачи засчитывают каждый день самым разным игрокам, в том числе россиянам
13:52
ростовский свин
питсбург отчаяно пытается выправить ситуацию - пробует новые варианты - было нулевое третье звено - перевели туда гюнцеля -он хоть и не центр , про спронга были наслышаны что талантливый парень, ну а симон то откуда взялся???
13:18
Vasek
нет Бэйли - нет Айлс. Таварес не топ))) Наконец Пенс побежали. Спронга прорвало, в третьей линии мучался, а с Кросби пошло. Главное в обороне без провалов.
12:36
упёртый нью-брансуикец
Игру вытянул великий Спронг, это ясно всем, кто смотрел эту тягомотину. Просто разбудил пингвинов, можно сказать - вдохнул в них новую жизнь. Ну и Симон конечно - просто гений. С этими парнями ПП может смело идти за третьей подряд чашкой, а от никчёмного балласта в виде Кросби и Малкина нужно немедленно избавляться. У нас в Северной Америке это видно всем. Пока за них ещё могут дать хоть что-то стоящее, напимер - тех же Чимеру, Брикли или Мартинука - срочно нужно менять на эти активы или хотя бы на 3-5 раунды. Рутерфорд, просыпайся уже, время действий наступает, колокола звонят.
11:33
Весёлый©
Кросби топ! Но это не точно, возможно, политпроект. Давайте лучше посмотрим на его госдолг, в смысле, на +/-.
11:25
Easycure
Статью писал монтя
11:11
Werewolf
Встал с колен )))))) Боже, какой шлак с ним в первом звене играет. В другой команде максимум в четвертом пылили бы......
10:45
Индисс
О четырёх очках Кросби не стоит даже упоминать! Малкин в каждой игре не менее 5-ти набирает, да? Рядовое явление участвовать во всех голах команды ? Ну-ну ,ребята...далеко пойдём... откровенное кросбифобство!
09:50
Долго наблюдал за идиотами на эт
Свинка Сид проснулся)
09:27
Бней Иегуда
Так скромно отметили, что Кросби отметился забитой шайбой, ахаха.))
08:30
gibson
Ну записывать такие вторые передачи как в случае с последним голом это издевательство просто...
07:57
fifa_guru
кое-кто не вынес критики со Спорт-Экспресса ))
06:47