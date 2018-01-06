Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс"

"Питтсбург" в гостях обыграл "Айлендерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Островитяне" проиграли в пятый раз кряду.

В составе победителей дублем отметился Даниэль Спронг, по шайбе забросили Сидни Кросби и Евгений Малкин. Для россиянина этот гол стал 15-м в сезоне. В этой встрече он провел на льду 18 минут и нанес три броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Питтсбург" – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Спронг - 1 (Кросби, Симон), 20:41 - 0:1. МАЛКИН - 15 (бол., Кросби, Кессел), 23:30 - 0:2. Кросби - 15 (Спронг, Симон), 35:50 - 0:3. Спронг - 2 (Шульц, Кросби), 53:28 - 0:4.

Вратари: Галак - Джерри.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (8+9+14) - 38 (13+19+6).

Наши: - - Малкин (18:10/3/0).

6 января. Нью-Йорк. Barclays Center.