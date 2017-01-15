Гол Малкина не спас "Питтсбург" в игре с "Детройтом"

"Детройт" нанес поражение "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Первой звездой встречи признан форвард "Ред Уингз" Андреас Атанасиу, забросивший одну шайбу. В составе гостей голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Эта шайба стала для него 18-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Питтсбург" – 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Голы: Летанг - 4 (Кросби), 0:27 - 0:1. МАЛКИН - 18 (Хагелин), 23:51 - 0:2. Нюквист - 6 (Улле, Дженсен), 29:01 - 1:2. Ванек - 11 (Абделькадер), 33:28 - 2:2. Каллен - 8 (бол.), 37:56 - 2:3. Нильсен - 9 (Грин, Ванек), 39:06 - 3:3. Атанасиу - 9, 41:46 - 4:3. Грин - 8 (бол., Манта, Нюквист), 51:51 - 5:3. Зеттерберг - 9 (Нюквист, Манта), 53:14 - 6:3.

Вратари: Коро - Флери.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 34 (12+11+11) - 31 (10+13+8).

Наши: Марченко (18:35/1/0) – Малкин (17:59/2/-1

Детройт. Joe Louis Arena.