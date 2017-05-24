Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Оттавой"

"Оттава" обыграла "Питтсбург" в шестом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 2:1. По голу в составе "Сенаторз" забили Бобби Райан и Майк Хоффман. За "Пингвиз" шайбу забросил Евгений Малкин, который провел на площадке 19 минут 42 секунды. Россиянин продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 24 (7+17) очками на счету.

Этот результат позволил "Оттаве" сравнять счет в серии - 3:3. Седьмой матч состоится на площадке "Питтсбурга" 26 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Шестой матч

"Оттава" - "Питтсбург" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: МАЛКИН - 7 (Коул, Уилсон), 24:51 - 0:1. Райан - 6 (бол., Террис, Карлссон), 33:15 - 1:1. Хоффман - 6 (Клаессон, Макартур), 41:34 - 2:1.

Вратари: Андерсон - Мюррей (58:16).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 30 (9+10+11) - 46 (11+23+12).

Наши: - - Малкин (19:42/7/0).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Счет в серии: 3-3 (2:1 ОТ, 0:1, 5:1, 2:3, 0:7).