Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Оттавой"

"Оттава" обыграла "Питтсбург" в шестом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 2:1. По голу в составе "Сенаторз" забили Бобби Райан и Майк Хоффман. За "Пингвиз" шайбу забросил Евгений Малкин, который провел на площадке 19 минут 42 секунды. Россиянин продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 24 (7+17) очками на счету.
Этот результат позволил "Оттаве" сравнять счет в серии - 3:3. Седьмой матч состоится на площадке "Питтсбурга" 26 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Шестой матч
"Оттава" - "Питтсбург" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: МАЛКИН - 7 (Коул, Уилсон), 24:51 - 0:1. Райан - 6 (бол., Террис, Карлссон), 33:15 - 1:1. Хоффман - 6 (Клаессон, Макартур), 41:34 - 2:1.
Вратари: Андерсон - Мюррей (58:16).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 30 (9+10+11) - 46 (11+23+12).
Наши: - - Малкин (19:42/7/0).
Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).
Счет в серии: 3-3 (2:1 ОТ, 0:1, 5:1, 2:3, 0:7).
sklepych
Знаете поциент, если бы Вы не начали с оскорблений, то было бы тяжело поставить диагноз, ну а так - почему бы и не ответить в Вашей же манере. Я не люблю хамло, и стараюсь отвечать в том же духе. PS можете писать имя как Вам заблогарассудится =)
07:02
SportsMan
Крейг Андерсон тянет.
06:48
Якут Хан
Склепуш ты сам тяжело больной, иди лечись шакаленок)) ты даже имя пишешь на латинице, пес шулудивый)))
06:44
sklepych
Антон Шипулин - гений биатлона* sklepych Ну Малкин почти сразу забил, а если бы гол засчитали, может, он с такой страстью бы не играл, а больше о защите и позиционках думал, так что можно считать, гол и гол, два бы там вряд ли было. А так - трудно что-то сделать, когда 1 шайбу повели и в третьем периоде автобус в средней зоне ставят. Справедливый бы такой Г-хоккей кубковым назвал)) ________________________ Да ниочем хоккей такой. Вот дежавю от матча №1. Когда особо ничего не создали, но выиграли. Скорее уж в других моментах могли бы забивать, а никак не этот бросок, который скорее случаен, нежели закономерен. Ну чтож, остается только надеяться, что Пенз дожмут эту выгребную яму у себя дома. А если нет, ну по крайней мере жена будет довольна, что я больше не смотрю хоккей =)))
06:36
Антон Шипулин - гений биатлона*
Монте-Кристо(Мститель) . Преимущество Питтсбурга по игре было тотальным, особенно во втором периоде. Создали порядка 15 стопроцентных голевых момента. Только плакса, как минимум, шесть имел, но Андерсон тащил все. ====================================== Ничего не напоминает? Видимо, вашики покусали и заразили вирусом!
06:33
Антон Шипулин - гений биатлона*
sklepych Ну Малкин почти сразу забил, а если бы гол засчитали, может, он с такой страстью бы не играл, а больше о защите и позиционках думал, так что можно считать, гол и гол, два бы там вряд ли было. А так - трудно что-то сделать, когда 1 шайбу повели и в третьем периоде автобус в средней зоне ставят. Справедливый бы такой Г-хоккей кубковым назвал))
06:32
Монте-Кристо(Мститель) .
Согласен, что Оттава сегодня опять из матча выжала больше, чем это было возможно. Преимущество Питтсбурга по игре было тотальным, особенно во втором периоде. Создали порядка 15 стопроцентных голевых момента. Только плакса, как минимум, шесть имел, но Андерсон тащил все. А Оттава даже и близко подъехать к воротам Мюррея не могла. Все броски были издалека и неопасны. Даже гол 5 на 3 выглядел нелогичным, так неубедительно Оттава играла в большинстве. Ну а гол Хоффмана просто случайный, из разряда, когда и незаряженное ружье стреляет. Уникально попал. Впрочем, как и Райан. Оттава никак не должна была побеждать. Но победила. Очевидное - невероятное. И это хорошо !
06:31
sklepych
Антон Шипулин - гений биатлона* sklepych Да, нельзя рассчитывать на победу, забив 1 гол _______________________ Нельзя, я и не спорю. Правда забили 2, ну хрен с ними с судьями, они могли также и гол Малкина отменить, придумали бы что нибудь, я даже удивлен что не отменили. Но то что Питтсбург в общем и целом доминировал, никто отрицать не будет. Андерсон вытащил этот матч, я думаю даже самый упоротые не будут спорить. Надо было просто забивать больше и тогда никакой отмененный гол погоды бы не сделал. А шансы были, и очень даже много
06:30
Антон Шипулин - гений биатлона*
sklepych Да, нельзя рассчитывать на победу, забив 1 гол
06:26
Якут Хан
Малкин крут! Сам выиграл, сам придумал, сам забил! И какого черта ассистов кому-то дали? Там так было: Малкин -7(Малкин -18, Малкин -19). Вот янки уроды))) Стеклянный лузер, за счет Жени на первых порах, лошара))
06:25
spetrov
А ты, упорный. :)
06:24
Монте-Кристо(Мститель) .
Пустострел сегодня имел 6 (шесть) голевых моментов, как минимум. Но на выходе ноль голов. Овечкин бы 2-3 гола точно положил, имея такие стопроцентные шансы.
06:21
sklepych
Оставив в стороне все странные судейские решения, Андерсен вытащил игру. По сути Сенаторз как не играли так и не играют. Голы скорее случайные нежели закономерные. Но гол есть гол, ничего не сделать. Надо было и правда дожимать. Ах ну да, ответим и тяжелым пациентам ради приличия - "каюк в 7" еще неизвестно кому будет.
06:19
Антон Шипулин - гений биатлона*
Но в концовке играли, как вашингтонцы. 4 минуты до конца, надо отыгрываться - получают меньшинство за too many men... Далее остается 2 минуты, минуту в зону не могут войти. Далее вошли, не знают, что делать, ни страсти, ни желания
06:18
Антон Шипулин - гений биатлона*
Курицы слушают Папку)) Лучше по-тихому слиться сейчас, чтобы от мышвилльцев позорно не огрести. А Малкин классный гол забил, из ничего сделал
06:16
Якут Хан
Курицам в 7-м каюк)))))
06:13
Якут Хан
Аеее))) даешь финал НП vs ОС!!!)))
06:12
Easycure
Сами виноваты. Надо было дожимать во втором.
06:12