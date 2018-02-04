Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Питтсбург" - 3:1. 3 (2+1) очка в этой встрече записал на свой счет форвард "Дэвилз" Трэвис Зэйджек.
Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин за 17 минут на площадке забросил шайбу. Это очко стало для него 60-м в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" - "Питтсбург" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Зэйджак - 6 (Коулман, Ноесен), 20:30 - 1:0. Коулман - 6 (Ноесен, Зэйджак), 23:05 - 2:0. МАЛКИН - 29 (Коул, Кессел), 46:16 - 2:1. Зэйджак - 7 (Сиверсон, Холл), 49:51 - 3:1.
Вратари: Кинкейд - Десмит (58:04).
Штраф: 7 - 11.
Броски: 38 (13+16+9) - 16 (6+4+6).
Наши: - - Малкин (17:02/2/1).
4 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.
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ВеликийПашаБуре
Бней Иегуда Sn0w А ничего, что Сид выходит играть против лучших, а Малкин против вторых звеньев?)) Хоккей надо тоньше понимать, а не по голой стате.)) 09:03-----------------------------Товагищ, а вы хотите сгазать, шо у НД Дэвилз егсть пегвое звено, таки????
10:48
ростовский свин
Я еще вчера поспорил слегка с справедливым и веселым ,что команды играющие бэк то бэк чаще проигрывают, минесота разбита далласом, пенс -дьяволами, просто усталость.Малкин снова забил.Он и кессел явные лидеры питсбурга этого сезона.Кросби третий.
10:13
Бней Иегуда
...Ноунейму, никогда ничего не выигравшему.)
09:43
Бней Иегуда
Крутость любой личной цацки актуальна всегда, если хоккеист уже состоялся.) Грубо говоря, если в этом году Сид получит Харта, но пролетит в КС, то говорить, что эта цацка ни о чём и её дали ноунейму просто глупо.))
09:42
Бней Иегуда
Крутость Харта Прайса в том, что вратарю Харт дают крайне редко.) А свою состоятельность он доказал в сборной Канады, будучи там первым номером и выиграв ОИ и КМ.)
09:40
Идриси
Коллеги, умиляет то, как вы порой пытаетесь дискутировать на хоккейные темы с русофобом Бнеем Айртоновичем Смокой, который считает нас убогой нацией. Хоккей для него – это лишь очередной повод высказать свою русофобскую позицию. Сначала он будет утверждать, что белое – это черное, а через некоторое время будет столь же безапелляционно утверждать, будто бы то, что он сам называл черным, на самом деле – белое. Когда «Харт» выигрывал Прайс, Бней Айртонович всячески превозносил это достижение. Но как только на «Харт» начали претендовать русские (пока еще только претендовать!), трофей, по мнению Бнея Айртоновича, сразу же превратился в малозначимую побрякушку, которая имеет вес только в том случае, если она подкреплена выигрышем Кубка Стэнли в этом же сезоне (Прайс его, конечно же, не выиграл). И вообще, полностью проявиться величию таланта Прайса в «Монреале» мешал, по мнению Бнея Айртоновича, «русский балласт» в лице Маркова и Емелина. Тот факт, что без русских защитников показатели надежности Прайса опустились ниже плинтуса, Бнея Айртоновича, конечно же, не смущает. Ведь он же канадец!
09:09
Бней Иегуда
Sn0w А ничего, что Сид выходит играть против лучших, а Малкин против вторых звеньев?)) Хоккей надо тоньше понимать, а не по голой стате.))
09:03
Sn0w
Кстати у Кросби и с Вашнгтоном "-1", тогда как у Малкина там же +2. При похожей статистике по сезону у лучшего в мире mvp "-11", а у откровенно ленящегося отрезками Малкина "+2". Ну, это все о той же полезности команде.
08:53
serjio_1704
Ну ка бней отсюда!
08:44
Бней Иегуда
Всё правильно, Сида "нет", и вот прекрасное наглядное пособие, на что способен Малкин без Сида.))
08:11
Долго наблюдал за идиотами на эт
Заяц проснулся, раз в год палка выстрелила дуплетом
07:59
maxcds
ВеликийПашаБуре Кросбич "-3" /// это все партнеры, он же не виноват)))))))
06:50
ВеликийПашаБуре
Кросбич "-3"
06:38
Весёлый©
Хейтеры Куча, просыпайтесь. За 6 минут игры - 2 секондаря и 300-е очко в карьере.
06:26
Идриси
Уж полночь близится, а Германа все нет… Может, хоть Флери в следующем матче поможет по старой дружбе?
05:50