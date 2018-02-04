Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Питтсбург" - 3:1. 3 (2+1) очка в этой встрече записал на свой счет форвард "Дэвилз" Трэвис Зэйджек.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин за 17 минут на площадке забросил шайбу. Это очко стало для него 60-м в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Питтсбург" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Зэйджак - 6 (Коулман, Ноесен), 20:30 - 1:0. Коулман - 6 (Ноесен, Зэйджак), 23:05 - 2:0. МАЛКИН - 29 (Коул, Кессел), 46:16 - 2:1. Зэйджак - 7 (Сиверсон, Холл), 49:51 - 3:1.

Вратари: Кинкейд - Десмит (58:04).

Штраф: 7 - 11.

Броски: 38 (13+16+9) - 16 (6+4+6).

Наши: - - Малкин (17:02/2/1).

4 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.