Гол Кузнецова не помог "Вашингтону" обыграть "Ванкувер"

"Ванкувер" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. "Кэпиталс" по-прежнему не могут пробиться в зону плей-офф Восточной конференции.
В составе "Вашингтона" на лед вышли три российских хоккеиста. Нападающий Евгений Кузнецов отметился голом. Он провел на льду 22 минуты 12 секунд, шесть раз бросил в створ и оформил два силовых приема.
Форвард Александр Овечкин отдал передачу. Он играл 21 минуту 32 секунды. За это время трижды бросил в створ и провел силовой прием. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 21 минуту 14 секунд.
Нападающий "Кэнакс" Александр Бурмистров отдал голевую передачу. За 11 минут 15 секунд он по раз бросил в створ и провел силовой прием.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Вашингтон" - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Голы: Ванек - 4 (Ганье, БУРМИСТРОВ), 12:53 - 1:0. Хорват - 4 (бол., Берчи, Бозер), 15:03 - 2:0. Гранлунд - 2 (Дорсетт), 18:43 - 3:0. Берчи - 3 (бол., Пулио, Бозер), 29:41 - 4:0. Дорсетт - 6 (Саттер, Танев), 35:00 - 5:0. КУЗНЕЦОВ - 1 (ОВЕЧКИН, Карлсон), 35:17 - 5:1. Берчи - 4 (бол., Хорват, Бозер), 50:29 - 6:1. Стивенсон - 1 (Бигл, Боуи), 57:52 - 6:2.
Вратари: Нильссон - Холтби (Грубауэр, 35:00).
Штраф: 11 - 27.
Броски: 30 (15+9+6) - 27 (4+8+15).
Наши: Бурмистров (11:15/1/1) - Кузнецов (22:12/6/-1), Овечкин (21:32/3/-1), Орлов (21:14/0/-1).
27 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Ванкувер Кэнакс
- Александр Бурмистров
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
Vasek
Нужно ли Вашикам в ПО??? Вон два других клуба со стареющим составом и плохим набором проспектов (Хабы и Ранги) похоже танкуют - начали сезон плохо и не факт, что будут выплывать. И не надо! В ПО всем этим трем клубам ничего особо не светит, кмк. Драфт-2018 обещают сильным и глубоким, клубам без талантливой молодежи - первое средство. У Вашиков 2 пика в первых двух раундах, ещё в дедлайн можно получить парочку за Карлсона, Эллера и Грубауэра (на кой им в будущем немец, когда есть Самсонов?). Словом сейчас самое удобное время для ВК сдеать сезон для будущих успехов. Ну можно ещё зарядить все силы на (какой уже, сорок третий?) Моррис для Ови.
10:09
HBK621381
истерики шмоньки доставляют. обугога. как же сложно ему живется на белом свете, кругом одно дурачье. одна шмонька в шоколаде.
10:03
Монте-Кристо (Мститель) .
shvedero ............... Оно, ты мне написало ? Ты просто неспособно понять то, о чем я пишу. Ибо мозгов у тебя не больше, чем у Полуволковой. И я тебя никогда не трогаю, мне неинтересны примитивы. Но примитивов это очень злит. Кстати, я еще четыре тура назад, после матча с Торонто, тут на сайте написал, что Вашингтон вряд ли попадет в плей-офф. И что каждый забитый гол для Вашингтона - это подвиг. Но до тебя это только теперь дошло. Ты очень медленный газ.
09:59
HBK621381
Easycure =========== Что то мне жалко стало вшей. Рано говорить, но такими темпами и с такой игрой они рискуют и не поиграть в плоф с пингвинами ========= Коллега, вы же вроде как из болел пенс, или я вас с кем-то путаю. Какая может быть жалость к вшам? Это же как пожалеть змею, она обязательно тебя укусит. Никаких ПО для вшей.
09:55
fifa_guru
не поработал ножками (с) Werewolf ))))
09:48
shvedero
вши не попадут в ПО. Если кто-то здесь и воняет , то это ты... Какой бред переодически пишешь, старость дает о себе знать, хотя люди в возрасте поумнее тебя будут ....
09:45
Easycure
Что то мне жалко стало вшей. Рано говорить, но такими темпами и с такой игрой они рискуют и не поиграть в плоф с пингвинами
09:24
Монте-Кристо (Мститель) .
Игру я смотрел. Манька Полуволкова нет. Но Полуволкова считает, что лучше меня знает, что там было, что нет. И додумывает за меня то, что я не писал и даже о чем не думал. Кто бы Полуволкову в дурдом отправил ? Он по ней давно плачет.
09:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Еще одна характерная черта идиотов - их не трогаешь, а они все равно воняют. Ибо они больны. Одержимы манией.
09:14
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . Главный признак шизика - он игру не видел, но судит о ней. Машка Полуволкова - типичный представитель этой группы полулюдей. При этом шизики додумывают за людей то, что о чем люди и не помышляли. Ибо шизики представляют мир таким, каким его видят сами. То есть в искривленном виде.______Монь, главный признак шизика - это видеть игру и видеть то, чего там и не было )))))) Ну ты понял о ком я ))))))))) И на счет искривленного мира - прямо в тютельку ))))) Это я опять о том же человеке ))))))))
09:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Главный признак шизика - он игру не видел, но судит о ней. Машка Полуволкова - типичный представитель этой группы полулюдей. При этом шизики додумывают за людей то, что о чем люди и не помышляли. Ибо шизики представляют мир таким, каким его видят сами. То есть в искривленном виде.
09:07
Werewolf
Неправильно сказал, Монь? А ты разве не так говоришь? )))))))) Овечкин сам создавал моменты и бросал - аж три раза за матч в створ попал )))))))))) У никакущего Кузи таких попаданий аж 6.......но Кузя дно и ничего не создавал, Овечкин - главный плеймейкер вшей ))))))))))) А очечки как всегда случайно за счет Сани набрал Кузнечик )))))))
08:59
Монте-Кристо (Мститель) .
Главная дура сайта, Машка Полуволкова пришла, чтобы нести свою шизофрению. Полуволкова, голову лечи.
08:57
Монте-Кристо (Мститель) .
HBK621381 .................... Бред и ты - это синонимы. Глупее тебя тут только Машка Полуволкова. Овечкин хоть как-то играл, пытался что-то создать, большинство игроков Вашингтона на льду словно не было. Овечкин сам себе создавал моменты, раз партнеры на льду отсутствовали, создавал и бросал. Именно, после такого броска Овечкина и добил Кузнецов шайбу в ворота.
08:56
Werewolf
Кузнецов худший у вшей, Овечкин лучший......я правильно сказал, Монь? Делать Кузей нечего. Набрал свои очечки за счет Саниного мастерства.......
08:55
igogohruhru
Это они еще считай хорошо сыграли. Бекстрем заболел, Нисканен и Бураковски травмированы. Конолли в процессе игры сломали.
08:41
HBK621381
когда гранлунд забил третий гол после передачи дорсетта, ванкуверские комменты трольнули овцу, мол у дорсетта теперь больше передач чем у оуви =()
08:30
HBK621381
Смотрел пол матча, овечкин был худшим на площадке в составе обеих команд, даже запасные вратари смотрелись предпочтительней овечкина. вши идут на дно и это не может не радовать. там им и место
08:24
bezik
Не играл и Бэкстрем. Вообще некому играть, не дай Боже швед сломался надолго. Тогда вообще капут
08:16
Монте-Кристо (Мститель) .
Все ожидаемо беспросветно. Ванкувер по сути прекратил играть при счете 5:0 в свою пользу. Вашингтон забил два случайных гола. Повезло.
07:56