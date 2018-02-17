Гол Кутюрье принес "Филадельфии" победу над "Коламбусом", Бобровский сделал 23 сэйва

"Коламбус" на своем льду в овертайме проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 ОТ). Автором победного гола стал нападающий Шон Кутюрье.

Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 23 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Филадельфия" - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Симмондс - 20 (Гостисбеер, Патрик), 31:25 - 0:1. Аткинсон - 10 (Савар, Кукан), 56:32 - 1:1. Кутюрье - 29 (Конекны), 61:52 - 1:2.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Нойвирт.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 36 (11+12+12+1) - 25 (9+6+8+2).

Наши: Панарин (19:50/3/0) - Проворов (24:44/1/2).

17 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.