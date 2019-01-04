08:12 | Хоккей — НХЛ

Гол Кучерова в ворота "Лос-Анджелеса". Видео

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Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата  НХЛ против "Лос-Анджелеса". Официальный Твиттер клуба опубликовал видео гола.

 

Позднее россиянин записал в свой актив также три результативные передачи. На данный момент он набрал 402 очка в НХЛ.

Также Кучеров набирает очки в 12 играх подряд, а семи матчах подряд он зарабатывает не менее двух очков. На данный момент в его активе 69 (20+49) очков в нынешнем сезоне.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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