Гол Кучерова в ворота "Лос-Анджелеса". Видео

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Официальный Твиттер клуба опубликовал видео гола.

Here are some facts about Nikita Kucherov currently:



• He's now on a 12-game point streak

• This is his seventh-straight multi-point game

• This goal is his 400th career @nhl point

• He leads the league in scoring with 67 points#Klutcherov | #TBLvsLAK pic.twitter.com/Ls1460e3aN – Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 4 января 2019 г.

Позднее россиянин записал в свой актив также три результативные передачи. На данный момент он набрал 402 очка в НХЛ.

Также Кучеров набирает очки в 12 играх подряд, а семи матчах подряд он зарабатывает не менее двух очков. На данный момент в его активе 69 (20+49) очков в нынешнем сезоне.

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