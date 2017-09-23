Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Нэшвиллом"

"Тампа-Бэй" обыграла "Нэшвилл" в предсезонном матче - 3:1. Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду почти 16 минут, нанес 3 броска в створ, забросил 1 шайбу и отдал 1 голевую передачу.

Защитник "молний" Михаил Сергачев провел на площадке чуть больше 20 минут, отметился силовым приемом и двумя бросками. Вратарь Андрей Василевский отыграл весь матч, отразив 29 бросков из 30.



В составе "хищников" нападающий Владислав Каменев сыграл 13 с небольшим минут и сделал 3 броска.

НХЛ



Предсезонные матчи



"Тампа-Бэй" - "Нэшвилл" 3:1 (2:0 0:0 1:1)



Голы: Хедман (Стэмкос, Кучеров), 0:33 (1:0). Кучеров (Стэмкос, Палат), 15:37 (2:0). Гурд (Кэллахэн, Киллорн), 43:26 (3:0). Уотсон (Петтерсон, Жирар), 54:05 (3:1).