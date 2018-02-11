Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Лос-Анджелесом", Василевский отразил 44 броска

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Лос-Анджелес" - 4:3. Победная шайба на счету российского нападающего Никиты Кучерова, который отыграл 18 минут 36 секунд. Владислав Наместников отыграл 14 минут 31 секунду.
Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 17 минут 14 секунд. Андрей Василевский отразил 44 броска из 47.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Лос-Анджелес" - 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Голы: Стэмкос - 21 (Гурд, Джонсон), 1:05 - 1:0. Бродзински - 4 (Эндреофф, Шор), 5:02 - 1:1. Киллорн - 9 (Стэмкос, Коберн), 9:45 - 2:1. Пакетт - 2 (Кэллахэн), 23:12 - 3:1. КУЧЕРОВ - 29 (бол., Хедман), 34:43 - 4:1. Клиффорд - 3 (Копитар, Форборт), 43:17 - 4:2. Фолин - 3 (Эндреофф, Шор), 53:05 - 4:3.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Кюмпер (Куик, 23:12, 58:39).
Штраф: 8 - 21.
Броски: 28 (10+14+4) - 47 (18+9+20).
Наши: Кучеров (18:36/4/-1), Наместников (14:31/3/0), Сергачев (17:14/0/0) - -.
11 февраля. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
adamantane'
ростовский свин тампа по прежнему не показывает той легкой скоростной игры начала сезона,_______________И хорошо, что не показывает: больше шансов, что раньше времени не "спечётся".
12:00
adamantane'
А насколько много "Тампа" играла в большинстве весь январь и прошедшую часть февраля?
11:58
adamantane'
gibson Я этот гол предсказывал в предыдущем матче:-) Куч не забивал в большинстве с 26 октября. P.S. Слава богу, Сергачев избежал травмы. 08:45 ________________________________Ну, так можно пальцем в небо всегда ткнуть и попасть). Если та или иная серия затянулась., взять да и предположить .что она вот-вот прервётся просто потому, что... пора! -))))
11:57
adamantane'
Кстати, о сэйве спиной: а спина у киперов хорошо защищена, кто знает?
11:55
Упёртый русский
Красавцы, чего там! Жёстко проходят по ЛА в этом году!
09:55
gibson
В первых двух периодах Тампа была очень даже хороша. Первые 5 минут это вообще лучший игровой отрезок болтс в этом году.
09:40
ростовский свин
kargot..вот именно напоминала и то непродолжительный отрезок..
09:27
kargot
ростовский свин - ну вообщето 2й период тампа как раз таки напоминала себя прежнюю. но в 3м играли безобразно, видимо посчитав, что победа в кармане
08:56
kargot
вася молодчик, браун скотина, куч идет на поправку
08:54
ростовский свин
никита хорошо попал из ПКВ,бросок у никиты послабее чем у тарасенко или лайне,но его сила в точности...сказать что васе приходилось стоять на голове не скажу...таких уж суперсейвов он не совершал -делал свою работу -запомнилось разве как он поймал бросок копитара эффектно -кинг такая команда много бросают с любой позиции=поэтому большое количество их бросков -совсем не означает что вратарь стоял на голове.В 3 периоде короли забросили 2 шайбы в которых вася совсем не вивноват -3 вообще залетела после двух замысловатых рикошетов..тампа по прежнему не показывает той легкой скоростной игры начала сезона,попрежнему в небольшом спаде, кингз нормально выглядят должны быть в плове -в этом матче их похоронил бэкап- не выручал и 3 шайбу сам себе забил.Играй куик с первых минут -кинг наверное выиграли бы.
08:51
gibson
Я этот гол предсказывал в предыдущем матче:-) Куч не забивал в большинстве с 26 октября. P.S. Слава богу, Сергачев избежал травмы.
08:45
AndersenRUS
Ну что, Вася топ 1. Кто матч смотрел, тот поймет :)
06:41