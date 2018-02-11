Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Лос-Анджелесом", Василевский отразил 44 броска

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Лос-Анджелес" - 4:3. Победная шайба на счету российского нападающего Никиты Кучерова, который отыграл 18 минут 36 секунд. Владислав Наместников отыграл 14 минут 31 секунду.

Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 17 минут 14 секунд. Андрей Василевский отразил 44 броска из 47.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Лос-Анджелес" - 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы: Стэмкос - 21 (Гурд, Джонсон), 1:05 - 1:0. Бродзински - 4 (Эндреофф, Шор), 5:02 - 1:1. Киллорн - 9 (Стэмкос, Коберн), 9:45 - 2:1. Пакетт - 2 (Кэллахэн), 23:12 - 3:1. КУЧЕРОВ - 29 (бол., Хедман), 34:43 - 4:1. Клиффорд - 3 (Копитар, Форборт), 43:17 - 4:2. Фолин - 3 (Эндреофф, Шор), 53:05 - 4:3.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Кюмпер (Куик, 23:12, 58:39).

Штраф: 8 - 21.

Броски: 28 (10+14+4) - 47 (18+9+20).

Наши: Кучеров (18:36/4/-1), Наместников (14:31/3/0), Сергачев (17:14/0/0) - -.

11 февраля. Тампа. Amalie Arena.