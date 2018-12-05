Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" на выезде по буллитам переиграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного буллита стал российский нападающий Никита Кучеров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Тампа-Бэй" - 5:6 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Нюквист - 5 (Ларкин), 16:54 - 1:0. Нильсен - 2 (Атанасиу), 17:15 - 2:0. Жозеф - 7 (Кэллахэн), 25:10 - 2:1. Жозеф - 8 (Гурд), 31:37 - 2:2. Нильсен - 3 (Витковски), 33:33 - 3:2. Стэмкос - 10 (Кэллахэн), 34:27 - 3:3. Нильсен - 4 (Атанасиу), 36:26 - 4:3. Нюквист - 6 (Ларкин, Абделькадер), 44:06 - 5:3. Миллер - 6 (Сергачев), 49:50 - 5:4. Пакетт - 7 (мен., Жозеф), 54:58 - 5:5.

Победный буллит: Кучеров.

Вратари: Ховард - Паскуале.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (12+7+4+1) - 35 (5+18+11+1).

Наши: - - Кучеров (22.14/4/-2), Сергачев (18.33/5/0).

5 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.