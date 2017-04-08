Гол Кучерова помог "Тампе" победить "Монреаль"

"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Монреалю" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. В составе "Лайтнинг" голом отметился нападающий Никита Кучеров, для которого эта шайба стала 40-й в сезоне. Ворота гостей защищал Андрей Василевский, отразивший 27 бросков из 29. Результативную передачу себе в актив записал защитник "Канадиенс" Никита Нестеров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Тампа-Бэй" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Гурд - 5 (КУЧЕРОВ, Витковски), 11:42 - 0:1. КУЧЕРОВ - 40 (Палат, Пойнт), 19:50 - 0:2. Кинг - 9 (Лехконен, НЕСТЕРОВ), 29:59 - 1:2. Киллорн - 19 (Конахер), 34:19 - 1:3. Лехконен - 17 (мен.), 44:36 - 2:3. Гурд - 6 (Конахер, Дотчин), 44:57 - 2:4.

Вратари: Прайс (57:41) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (8+7+14) - 22 (13+4+5).

Наши: Нестеров (17:11/2/0), Марков (25:50/1/+1), Радулов (20:06/2/-1) – Кучеров (19:28/3/+1), Наместников (11:35/0/-1).

Монреаль. Centre Bell.