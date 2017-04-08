Гол Кучерова помог "Тампе" победить "Монреаль"

"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Монреалю" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. В составе "Лайтнинг" голом отметился нападающий Никита Кучеров, для которого эта шайба стала 40-й в сезоне. Ворота гостей защищал Андрей Василевский, отразивший 27 бросков из 29. Результативную передачу себе в актив записал защитник "Канадиенс" Никита Нестеров.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Тампа-Бэй" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы: Гурд - 5 (КУЧЕРОВ, Витковски), 11:42 - 0:1. КУЧЕРОВ - 40 (Палат, Пойнт), 19:50 - 0:2. Кинг - 9 (Лехконен, НЕСТЕРОВ), 29:59 - 1:2. Киллорн - 19 (Конахер), 34:19 - 1:3. Лехконен - 17 (мен.), 44:36 - 2:3. Гурд - 6 (Конахер, Дотчин), 44:57 - 2:4.
Вратари: Прайс (57:41) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 29 (8+7+14) - 22 (13+4+5).
Наши: Нестеров (17:11/2/0), Марков (25:50/1/+1), Радулов (20:06/2/-1) – Кучеров (19:28/3/+1), Наместников (11:35/0/-1).
Монреаль. Centre Bell.
$n10nep$
DRW $n10nep$///Вот скажи мне честно, если бы такую шайбу (с одной руки) забросил Малкин, Овечкин, Кучеров, итд. итп., реакция местных специалистов была бы такой же, или немного другой? :)) А на счет "от шлема": так эот еще попасть так надо, он же не на ура бросал, а четко знал, что делает. :))) 00:12 ===================================== Конечно другой. Просто когда Малкин забил гол Тампе, который сравнили с голом Лемье, местные кросбоглоры отреагировали на него очень повседневно. Прекрасно помню их реакцию. Ну и честно говоря, у Кросби реально очень мало красивых голов за карьеру. У той же Овцы в разы больше, несмотря на всю его примитивность. Сегодня ради интереса посмотрел нарезку топ10 буллитов от Сида. Самый сильный финт - это поднимание назад правой ноги перед броском. Ни разу не видел, чтобы Сид кого-то дернул на носовом платке или что-то подобное. Хотя в хайлайтах с тренировок он и выделывает вроде бы сумасшедшие вещи. Но в игре не видел. Нет волшебства, которое влюбляет в себя. Да большой мастер, да уникум, но... По поводу "от шлема", повторюсь, ничего особенного, даже если метился. Кому-то нравятся Месси и Роналду, а мне всегда нравился Зидан.
01:58
DRW
$n10nep$///Вот скажи мне честно, если бы такую шайбу (с одной руки) забросил Малкин, Овечкин, Кучеров, итд. итп., реакция местных специалистов была бы такой же, или немного другой? :)) А на счет "от шлема": так эот еще попасть так надо, он же не на ура бросал, а четко знал, что делает. :)))
00:12
DRW
Марио66 "Я всегда придерживалсч мнения, что любой двусторонний форвард становитсч таким в первую очередь из-за недостатка таланта и голевого чутья, и они априори будут уступать прирожденным снайперам и бомбардирам."///Не соглашусь, у Федоса и Павса и того и другого хватало. :)) Просто они хотели выигрывать, а не тупо очки клепать. :)))
00:09
🚀 Русские нагнут весь ми
Марио66 Ты принципы своего дворового футбола на профессиональный уровень-то не переноси) Там бы тебе быстро по голове надавали и научили на более одаренного и мастеровитого партнера играть. Марио66 Быть Бержеронкой это очень упорный труд =================== И что? А быть шахтером или грузчиком это еще более упорный труд, это значит, шахтеры круче Бержеронки?)) И мешки с картошкой возить по грязи - это тоже тяжелый труд, но это же не значит, что Нива круче Феррари?))
20:26 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
HBK621381 овца в кубках всегда будет нулем - поделенная на нуль HBK621381 смишно ============================================================================================================= Учиться в школе нужно было хорошо, не вырос бы в такого дебила))
20:16 8 апреля
$n10nep$
DRW DRW $n10nep$///Кросбе совсем недавно забросил шедевральную шайбу: протащил шайбу из своей зоны до чужих ворот через все и всех, и с оной руки бросил. :)))///А, так по ходу это и есть гол "с лопаты", ну ну. :))))) 14:59 =============================================== Нет, просто в голе от шлема вообще ничего особенного нет. Поэтому я его даже не рассматривал. Кросби просто частенько с лопатки бросает и у него неплохо получается. А гол с одной руки безусловно хорош, но видали намного лучше))
19:33 8 апреля
Марио66
По плову судить не объективно. 82 игры регулярки показывают кто и чего стоит примерно раза в 3,5 сильнее 20+- игр плэй-офф.
18:53 8 апреля
Марио66
Что ж вы, упоротые, любого игрока хотите в Бержеронку превратить?! ------------Антош, не надо излишне драматизировать. Я всегда придерживалсч мнения, что любой двусторонний форвард становитсч таким в первую очередь из-за недостатка таланта и голевого чутья, и они априори будут уступать прирожденным снайперам и бомбардирам. Но дурачка-то включать не надо. Быть Бержеронкой это очень упорный труд Чтобы стать таким, играть в откат и перестать бросать по воротам, не достаточно. Но речь не об этом. А о том, что из всех полезных действий для Вашингтон Овечкин уже давно делает лишь два - стоит в ЛКВ в ожидании передачи и щелкает по воротам. Я когда сам в футбол играл, таким, стоящим на подсосе, принципиально пас не давал ибо не понимал, с чего вдруг мне надо сломя голову бежать к своим вороиам, чтобы отбрать мяч, а те только и делают что кричат, чтобв им отдали мяч и они вышли 1 на 1 с вратарём? Но с Овечкиным и его 10 миллионным контрактом, конечно, всё сложнее. Вот только сути это не меняет.
18:48 8 апреля
HBK621381
стэмкос > кошмарова, 40 голов забил, смишно
18:47 8 апреля
HBK621381
овца в кубках всегда будет нулем - поделенная на нуль
18:39 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
А по поводу рейтингов - не смешите, есть только 1 лига в мире по сути, где пиарят своих (маркетинг, как любит говорить Чмока). И есть маламуды и прочая шкода, которые пасутся на этих сайтах и копипастят те же статьи, а когда какой-нибудь Ларин или Зислис пишет наоборот - их называют ватными патриотами и ничего не понимающими в хоккее)) Знаем мы эти рейтинги... Стамеска котируется куда выше Кучерова - хотя в плове у Стамески 49 игр, 0,3 голов за игру и 0,7 очков. У Кучерова - 45 игр, 0,5 голов за игру и 0,93 очка за игру. Знаем мы эти рейтинги)))
18:22 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Нагнутая русскими, в этом сезоне, который худший для Овечкина и едва ли не лучший для Кросби, который всего 2й раз за последние десяток лет больше 40-ка забил?)))
18:15 8 апреля
Werewolf
Наверное эксперты дураки, если во всех (!!!!!!) даже российских (!!!!!) рейтингах лучших игроков Кросби выше Овечкина. Ни одного нет, где бы Саша был выше ))))) Но местным клоуны вроде нагнутой наверное лучше в хоккее понимают, что овечкины главные герои )))))
18:12 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
Кстати, на заметку вам. Если взять футбол, как намного более показательный вид спорта (там не 1 лига, а куча конкурентных лиг, развит по всему миру, больше игроков, богатая история ЧЕ, ЧМ, ЛЧ и тп) - то Золотые мячи лучшему игроку года получали в основном форварды: К.Роналду, Месси, Кака, Шевченко, Роналдо, Рональдинью и тд. На втором месте - плеймекеры (такие как Кросби) - Зидан, Фигу, Оуэн и тд. И на последнем месте, очень редко - оборонцы, типа Фабио Каннаваро, Маттеус. И единичные случаи - вратари (хотя в хоккее, безусловно, у вратарей намного бОльшая роль). Наверно, эксперты во всем мире и во всех видах спорта - дураки. И только местные клоуны лучше понимают, что бержеронки - главные герои))
18:08 8 апреля
Werewolf
.BattleFish._____Все, я там )
18:04 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
Марио66 Антош, и еще вброшу отнрсительно твоей "дельты" - не стой Овечкин в ЛКВ, а имитируя форчек по всей площадки, мож и Вашингтон пропускал бы в среднем меньше? ============================================================================================================= Да базара нет, ты прав. Если бы Криштиану Роналду и Месси играли бы 5го защитника или исполняли "Вернблума", то их команды тоже, безусловно, пропускали бы меньше. Только задача у них другая. Что ж вы, упоротые, любого игрока хотите в Бержеронку превратить?! Пеле, Марадона - не Вернблумы! И в любой игре умение забивать ценится более всего, т.к. это самое сложное умение! =============== Кстати, в плове вашики пропускают гораздо меньше того же Питтсбурга, у них вообще 3я защита в плове (по пропущенным за игру) за последние 10 лет!!! Проблема в том, что забивать некому. Бэкстрем - слабохарактерный швед не для пловов. А 2е звено только в прошлом году появилось (с Кузей) - и то не впечатлил Кузя, посмотрим, что в этом будет.
17:59 8 апреля
Werewolf
.BattleFish._____неее, я в прошлом году не играл ))) Я в фэнтази то первый год попробовал )))
17:55 8 апреля
Марио66
Антош, и еще вброшу отнрсительно твоей "дельты" - не стой Овечкин в ЛКВ, а имитируя форчек по всей площадки, мож и Вашингтон пропускал бы в среднем меньше? Парируй, статист.
16:48 8 апреля
Марио66
Антош, а чего мне оправдываться? Пусть упёртый пустослов покажет, где я такое писал. Я не Монтя - маразмом не страдаю.
16:32 8 апреля
.BattleFish.
bezik .BattleFish., а как туда вступить. Пока на официалке не вижу его.Werewolf .BattleFish. Так, диванные прогнозисты, кто еще в Bracket challenge не вступил, вперед друзья, находим лигу Big Russian League и добавляемся!_____Это что и это где? )))) 13:47-------------------Безик короче набирай в гугле Bracket Challange 2017 и по первым ссылкам переходи, а затем логинься под собой и вступай в лигу, гуглите посоны там все элементарно! Оборотень, это шанс померятся диванными прогнозами в ПО, давай вступай, в прошлом же году играл с нами точно также!)
15:57 8 апреля
.BattleFish.
Айртон) Рыба, а в чём смысл?)) Там какой-то приз есть?)) Нормальные люди играют в букмекерских конторах, а не на всяких детских брекетах.)) 12:20----------ну например ты можешь нам всем показать какой ты мастер прогнозов!) Давай присоединяйся!)
15:54 8 апреля
Werewolf
HBK621381 Werewolf ========По моему, в НХЛ мельдоний не запрещен.===== В нхл вообще ничего не запрещено, драгстрем - сочи, и ничего в нхл, а вы говорите кросби кому-то по яйцам вдарил )))) (((_____Нееее, у них есть свой список запрещенных препаратов.
15:47 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
Индисс Прощелыгга, на сколько спорим, что Кросбайка с Питтсбургом ничего не выиграют в этом сезоне, а позорно вылетят?))
15:34 8 апреля
🚀 Русские нагнут весь ми
Марио66 Нелепо оправдываешься, бедолага... Но респект, что не замял
15:33 8 апреля
Индисс
$n10nep$ fifa_guru Индисс а когда он проходил их, кто-нибудь пытался его "хитануть"? или может Сид прокинул между ног шайбу кому или исполнил какой трюк (подкидка, убрал шайбу за опорную и тд)? или развернулся и убрал защитника? он свободно проехал и закинул. это не шедевральный гол откровенно говоря. гол хотя бы круга из ББ перед этим мне кажется в этом плане более лучшим :) 12:32 ============================================= Полностью согласен. Просто Сид никогда не забивал особо шедевральных голов. Приходится его поклонникам восхищаться в основном такими, ну и с лопаты.///////////////============== Завершая (для себя!) тему бесталанного,бездарного Кросби, хочу ответить вам обоим-беру на себя такую смелость!Много лет назад я был свидетелем того как примерно 55-летний Н.П.Симонян в товарищеской игре "дыр-дыр" со своими более молодыми коллегами "на носовом платке" на лесной лужайке накрутил 3-4 соперников,при этом визуально ничего казалось бы не сделав! Они просто разбежались, а он проследовал дальше! Как? спрашивали потом ребята. А никак!Такой ступор случается необъяснимо-защитнике как под гипнозом.Важно,что атакующий это видит и понимает. Никто кто играл в контактные спортивные игры не расскажет как получаются финты,этому не научишь в спортшколе-это талант от Бога! Кроме как -самое примитивное: сделай ложное движение вправо,а обходи слева! Пионер, видел я прекрасные голы Сида-это ты не хочешь их видеть-у тебя всегда стакан наполовину пустой,а лучший финт "спинорама".
15:16 8 апреля
DRW
DRW $n10nep$///Кросбе совсем недавно забросил шедевральную шайбу: протащил шайбу из своей зоны до чужих ворот через все и всех, и с оной руки бросил. :)))///А, так по ходу это и есть гол "с лопаты", ну ну. :)))))
14:59 8 апреля
DRW
Упоротый, у твоего Вашингтона каждый год "прекрасные шансы". Это же очевидно! :)))))
14:57 8 апреля
DRW
Марио66///Ты еще забыл Эдмонтон с Макдэвидом и Бержеронка с Бостоном мимо ПО, Бэбкок никакой, итд. итп. :)))))
14:56 8 апреля
DRW
$n10nep$///Кросбе совсем недавно забросил шедевральную шайбу: протащил шайбу из своей зоны до чужих ворот через все и всех, и с оной руки бросил. :)))
14:53 8 апреля
Марио66
Из прошлого: Упёртый русский Кучу надо 40 выбивать. Я ему это предсказывал еще пару лет назад, Марио 66 смеялся, что он ноунейм, играет только за счет Джонсона с Палатом и 40 никогда не выбьет. Но вон оно как выходит то.----------------Упёртый, вы тут с Антошей не передергивайте. От того что было два сезона назад я и отператься не буду. Ты слишком много голословных вистов выписываешь - у тебя и Куч два года назад был лучшим игроком Тампы, не забивая при этом и 30-ки супротив 50+ Стэмкоса, и Россия записной фаворит по именам на каждом из международных турниров, продувая при этом в 2 случаях из 3, и Овечкин сильнее Кросби, набирая при этом куда меньше очков и так даллее. Вот и тут та же самая ситуация. Я никогда такого не говорил и говорить не мог, что Куч "НЕ выбьет", но я на 146% писал, что он "НЕ выбивАЛ" 40-ка. Никита вообще один из моих любимых русских игроков (из действующих в НХЛ после Тараса и Радулова), и еще с юниорки (Рыба не даст соврать) топлю за него, но когда в его звене Джонсон играл очень важную роль, то смысл заниматься самообманом и писать по-другому? Сейчас же Куч - топ, а Джонсон андертоп, который стучится в дверь нонеймов, что и подтверждает статистика и игра обоих. ЗЫ. А ты, Антош, лучше с моих слов мои цитаты вбрасывай, а не со слов человека, который кинул Индиса. Дважды.
14:40 8 апреля