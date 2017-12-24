Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Миннесоту", Василевский отстоял на ноль

"Тампа" обыграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Все голы были забиты в последние три минуты игры. Одна из шайба на счету нападающего Никиты Кучерова, которы провел на площадке 22 минуты 15 секунд. Ассистировал ему Владислав Наместников, который отыграл 19 минут 24 секунды.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 22 броска. Защитник Михаил Сергачев за 15 минут 20 секунд нанес 5 бросков по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа" - "Миннесота" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Джирарди - 2 (Пойнт), 57:18 - 1:0. Джонсон - 9 (Дотчин), 58:10 - 2:0. КУЧЕРОВ - 24 (п.в., НАМЕСТНИКОВ, Джирарди), 59:07 - 3:0.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Стэлок (58:34 - 59:07).
Штраф: 12 - 12.
Броски: 31 (12+8+11) - 22 (10+7+5).
Наши: Кучеров (22:15/3/1), Наместников (19:24/1/1), Сергачев (15:20/5/0) - -.
Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Миннесота Уайлд
- НХЛ
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Упёртый русский
Ну и наши ребята Тампы - красавцы! Куч уже на 5 очков оторвался от Тавареса, на гол от Санька. Вася - лучший по победам среди вратарей, плюс у него 0,932 - лучший результат среди вратарей, сыгравших хотя бы 20 матчей. У Сергачёва лучшие очки и голы среди защитников - новичков, Влад уже превзошел свой лучший результат сезона по голам. Реально наши тамповцы ведут борьбу за Харт, Арт, Ришар, Везину и Колдер!
11:13
Упёртый русский
Ну что, Жирарди сделал игру? Победный гол, ассист, вынос из пустых ворот, вторая звезда матча... НЙР кусает локти?
10:54
maxcds
Игра у Тампы есть. Иногда получается лучше, иногда - хуже. Поэтому по персоналиям и отдельным моментам. Уасса - это что-то с чем-то. При таких габаритах быть таким быстрым, резким это что-то. Еще и спокойный как слон. Тьфу тьфу чтоб не сглазить. Миша очень хорош в чужой зоне. Главное поменьше понтов. Поинт - открытие сезона для меня. В одиночку можно сказать сделал победную банку. Хотел поругать Джонсона, а он возьми и забей в стиле Куча. Последний в свою очередь молодец - подправил шайбу только когда понял, что она скачет мимо ворот после броска Намеса. Габаритов бы Тампе чуток.
06:02