Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Миннесоту", Василевский отстоял на ноль

"Тампа" обыграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Все голы были забиты в последние три минуты игры. Одна из шайба на счету нападающего Никиты Кучерова, которы провел на площадке 22 минуты 15 секунд. Ассистировал ему Владислав Наместников, который отыграл 19 минут 24 секунды.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 22 броска. Защитник Михаил Сергачев за 15 минут 20 секунд нанес 5 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа" - "Миннесота" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Джирарди - 2 (Пойнт), 57:18 - 1:0. Джонсон - 9 (Дотчин), 58:10 - 2:0. КУЧЕРОВ - 24 (п.в., НАМЕСТНИКОВ, Джирарди), 59:07 - 3:0.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Стэлок (58:34 - 59:07).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 31 (12+8+11) - 22 (10+7+5).

Наши: Кучеров (22:15/3/1), Наместников (19:24/1/1), Сергачев (15:20/5/0) - -.

Тампа. Amalie Arena.