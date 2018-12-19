Гол Кучерова помог "Тампе-Бэй" обыграть "Ванкувер", Василевский сделал 36 сэйвов

"Ванкувер" уступил "Тампе-Бэй" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Никита Кучеров, Седрик Пакетт, Адам Эрни, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Для Кучерова это 15-я шайба в сезоне, в его активе также очко за результативную передачу. У хозяев шайбы забрасывали Тайлер Мотт и Кристофер Танев. Вратарь хозяев Андрей Василевский сделал 36 сэйвов.

"Тампа-Бэй" набрала 54 очка и лидирует в Западной конференции. У "Ванкувера" 36 очков и 11-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Тампа-Бэй" - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Кучеров - 15 (Пойнт), 8:40 - 0:1. Мотт - 5 (Стэчер, Виртанен), 9:17 - 1:1. Пакетт - 8 (Мартел, Эрне), 11:07 - 1:2. Эрне - 4 (Пакетт, Джирарди), 28:37 - 1:3. Танев - 2 (Руссель), 45:46 - 2:3. Стэмкос - 17 (Джонсон, Хедман), 57:22 - 2:4. Палат - 3 (п.в., Кучеров, Строльман), 58:17 - 2:5.

Вратари: Нильссон (58:07 - 58:17) - Василевский.

Штраф: 22 - 36.

Броски: 38 (16+14+8) - 37 (12+10+15).

Наши: Голдобин (13.32/1/-1) - Кучеров (19.32/5/+2), Сергачев (14.32/3/+1).

19 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

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