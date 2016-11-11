Гол Кучерова и 31 сэйв Василевского помогли "Тампе" победить "Айлендерс"

"Тампа-Бэй" переиграла "Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первой звездой встречи признан нападающий "Лайтнинг" Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка. Вторая звезда – голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 31 бросок из 32. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забил гол, его партнер Владислав Наместников сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Айлендерс" – 4:1 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Стэмкос - 8 (бол., Джонсон, НАМЕСТНИКОВ), 8:03 - 1:0. КУЧЕРОВ - 5 (Хедман, Стэмкос), 11:00 - 2:0. Джонсон - 5 (бол., Стэмкос, Палат), 22:50 - 3:0. Лэдд - 2 (Бойчук), 28:04 - 3:1. Бойл - 4 (Пакетт), 41:08 - 4:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Галак (Грайсс, 22:50).

Штраф: 2 - 12.

Броски: 28 (10+7+11) - 32 (9+16+7).

Наши: Кучеров (18:54/5/+1), Наместников (18:28/2/0) – Кулемин (15:06/3/0)

Тампа. Amalie Arena.

"Флорида" – "Сан-Хосе" – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Димерс - 1 (Маккан), 5:09 - 1:0. Димерс - 2 (Барков, Ягр), 7:26 - 2:0. Бернс - 6, 16:18 - 2:1. Павелски - 5 (Уорд), 21:53 - 2:2. Уинглс - 2 (Тьерни), 48:53 - 2:3. Кутюр - 3 (п.в., Браун), 59:03 - 2:4.

Вратари: Реймер (58:32 - 59:03) - Джонс.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 24 (11+6+7) - 29 (11+8+10).

Майами. BB&T Center.

"Детройт" – "Ванкувер" – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ларкин - 5 (Зеттерберг, Нуквист), 0:32 - 1:0. Смит - 2 (Кронвалль, Зеттерберг), 18:13 - 2:0. Д. Седин - 5 (Х. Седин, Стекер), 43:14 - 2:1. Отт - 1 (Эрикссон, МАРЧЕНКО), 55:14 - 3:1.

Вратари: Ховард - Миллер (58:38).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 27 (8+8+11) - 37 (14+11+12).

Наши: Марченко (14:11/1/+1) - Трямкин (14:32/2/0).

Детройт. Joe Louis Arena.