Гол Кросби в овертайме принес "Питтсбургу" победу над "Нью-Джерси"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Сидни Кросби.

Форвард Евгений Малкин провел на площадке 18 минут 52 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Питтсбург" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Палмиери - 24 (Хишир), 12:19 - 1:0. Шири - 16 (Хернквист, Олексяк), 12:44 - 1:1. Летанг - 8 (Хагелин, Дюмулин), 26:59 - 1:2. Холл - 34 (бол., Батчер), 34:41 - 2:2. Коулман - 12 (Зэйджак), 45:11 - 3:2. Хернквист - 25 (Дюмулин, Шихан), 51:26 - 3:3. Кросби - 28 (Летанг), 60:19 - 3:4.

Вратари: Кинкейд - Мюррей.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 31 (12+9+10+0) - 35 (12+8+14+1).

Наши: - - Малкин (18:52/3/0).

30 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.