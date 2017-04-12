Гол Кросби признан лучшим в регулярке НХЛ, шайба Радулова - 10-й

Шайба, заброшенная нападающим "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:1), признана лучшей в регулярке. В этой встрече форвард прорвался к воротам "Сэйбрз" и забил одной рукой.
Отметим, что шайба, заброшенная российским нападающим "Монреаля" Александром Радуловым в игре с "Оттавой" (3:4) вошла в "топ-10".
Полностью список лучших выглядит следующим образом:
1. Сидни Кросби ("Питтсбург")
2. Остон Мэттьюс ("Торонто")
3. Джон Таварес ("Айлендерс")
4. Патрик Кейн ("Чикаго")
5. Виктор Арвидссон ("Нэшвилл")
6. Джаред Сперджен ("Миннесота")
7. Андреас Атанасиу ("Детройт")
8. Рихард Паник ("Чикаго")
9. Патрик Хернквист ("Питтсбург")
10. Александр Радулов ("Монреаль")
- Чикаго Блэкхокс
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Оттава Сенаторз
- Детройт Ред Уингз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Баффало Сэйбрз
- Миннесота Уайлд
- Сидни Кросби
- Нью-Йорк Айлендерс
- Нэшвилл Предаторз
- Монреаль Канадиенс
- Джон Таварес
- Патрик Кейн
- Рихард Паник
- Остон Мэттьюс
- Патрик Хернквист
- Андреас Атанасиу
- Джаред Сперджен
- Виктор Арвидссон
Easycure
Почти все по делу. только 7 место не понятно за что. А мне не понравился гол Тавареса. Все его оставили и дали свободно бросить.
09:35
Machete dont text
номер 9 чума по задумке. Оригинально
09:26
.BattleFish.
Гол Тавареса мне кажется более достоин первого места, как он там извернулся, классно получилось! Ну, а гол Остона на второе место вылез только из за нарушения, акробатически красиво получилось, но технически со стороны Метьюса ничего особенного!
09:05