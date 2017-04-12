Гол Кросби признан лучшим в регулярке НХЛ, шайба Радулова - 10-й

Шайба, заброшенная нападающим "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:1), признана лучшей в регулярке. В этой встрече форвард прорвался к воротам "Сэйбрз" и забил одной рукой.

Отметим, что шайба, заброшенная российским нападающим "Монреаля" Александром Радуловым в игре с "Оттавой" (3:4) вошла в "топ-10".

Полностью список лучших выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби ("Питтсбург")

2. Остон Мэттьюс ("Торонто")

3. Джон Таварес ("Айлендерс")

4. Патрик Кейн ("Чикаго")

5. Виктор Арвидссон ("Нэшвилл")

6. Джаред Сперджен ("Миннесота")

7. Андреас Атанасиу ("Детройт")

8. Рихард Паник ("Чикаго")

9. Патрик Хернквист ("Питтсбург")

10. Александр Радулов ("Монреаль")