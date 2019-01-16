Гол Ковальчука не спас "Лос-Анджелес" от поражения в матче с "Миннесотой"

"Лос-Анджелес" по буллитам проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б).

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отметился голом. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Лос-Анджелес" - 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер - 9 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 30:16 - 1:0. Ковальчук - 8 (Браун, Фанеф), 36:03 - 1:1. Стаал - 14 (Сутер, Сперджен), 47:13 - 2:1. Картер - 10 (Кемпе, Тоффоли), 57:30 - 2:2.

Победный буллит: Зукер.

Вратари: Стэлок - Куик.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 42 (14+14+9+5) - 33 (8+12+11+2).

Наши: - - Ковальчук (18.46/3/0).

16 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.