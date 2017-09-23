Гол Костина помог "Сент-Луису" разгромить "Вашингтон"

"Вашингтон" потерпел разгромное поражение от "Сент-Луиса" в предсезонном матче НХЛ.

Российский нападающий "Блюз" Клим Костин сыграл 12 минут и забросил одну шайбу, сделав два броска по воротам соперника, а его соотечественник и одноклубник Иван Барбашев провел на льду около 16 минут и отметился одной голевой передачей, двумя бросками по воротам и одним силовым приемом.

НХЛ

Предсезонный матч

"Вашингтон" - "Сент-Луис" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Тома (Яшкин, Кайру), 17:40 (0:1). Блэкли (Меган, Проссер), 18:19 (0:2). Тома (Барбашев, Кайру), 52:22 (0:3). Костин (Меган, Томпсон), 56:28 (0:4).