Гол Конекны принес "Филадельфии" победу над "Детройтом"

"Филадельфия" в овертайме обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Трэвис Конекны. Это четвертая подряд победа "Флайерз".

Российский защитник гостей Иван Проворов провел на льду около 24 минут и отметился одним броском по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Филадельфия" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Эрикссон - 2 (Гленденинг), 10:42 - 1:0. Макдональд - 2 (Ворачек), 21:10 - 1:1. Ворачек - 9 (бол., Кутюрье, Жиру), 39:23 - 1:2. Нильсен - 11 (Татар, Гленденинг), 50:44 - 2:2. Конекны - 9 (Кутюрье), 60:27 - 2:3.

Вратари: Мразек - Эллиотт.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 21 (4+7+10+0) - 31 (5+18+7+1).

Наши: - - Проворов (23:42/1/0).

24 января. Детройт. Little Caesars Arena.