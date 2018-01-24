Гол Конекны принес "Филадельфии" победу над "Детройтом"

"Филадельфия" в овертайме обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Трэвис Конекны. Это четвертая подряд победа "Флайерз".
Российский защитник гостей Иван Проворов провел на льду около 24 минут и отметился одним броском по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Филадельфия" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Эрикссон - 2 (Гленденинг), 10:42 - 1:0. Макдональд - 2 (Ворачек), 21:10 - 1:1. Ворачек - 9 (бол., Кутюрье, Жиру), 39:23 - 1:2. Нильсен - 11 (Татар, Гленденинг), 50:44 - 2:2. Конекны - 9 (Кутюрье), 60:27 - 2:3.
Вратари: Мразек - Эллиотт.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 21 (4+7+10+0) - 31 (5+18+7+1).
Наши: - - Проворов (23:42/1/0).
24 января. Детройт. Little Caesars Arena.
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