Гол Картер принес "Лос-Анджелесу" победу над "Филадельфией"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" в дополнительное время уступила "Лос-Анджелесу" - 0:1. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий "Кигз" Джефф Картер. Таким образом "короли" продлили победную серию до пяти игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Лос-Анджелес" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Картер - 27 (Копитар, Даути), 62:35 - 0:1.

Вратари: Нойвирт - Будай.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 17 (9+4+4+0) - 28 (8+10+9+1).

Наши: Любимов (9:12/0/0), Проворов (24:08/2/0) - -.

4 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.