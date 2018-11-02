Гол Каменева не спас "Колорадо" от поражения

"Калгари" на своем льду обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Флэймз".

В составе гостей голом отметился российский нападающий Владислав Каменев. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 31 из 37 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Колорадо" - 6:5 (0:0, 1:4, 5:1)

Голы: Каменев - 1 (мен.), 23:22 - 0:1. Дрис - 1 (Бэрри, Керфут), 25:12 - 0:2. Баклунд - 2 (Ткачак, Джиордано), 26:34 - 1:2. Уилсон - 4 (Дрис, Коул), 31:04 - 1:3. Седерберг - 5 (Бурк), 36:41 - 1:4. Линдхольм - 9 (бол., Джиордано, Монахэн), 40:47 - 2:4. Монахэн - 6 (Хэнифин, Райан), 45:21 - 3:4. Нил - 3 (Годро, Вялимяки), 50:52 - 4:4. Джиордано - 2 (Баклунд, Ткачак), 53:47 - 5:4. Фролик - 6 (Ткачак, Броди), 54:54 - 6:4. Ландескуг - 11 (бол., Уилсон, Керфут), 58:57 - 6:5.

Вратари: Смит - Варламов (56:30 - 56:54, 57:10 - 58:57, 59:05 - 59:15, 59:32).

Штраф: 21 - 24.

Броски: 37 (13+13+11) - 26 (4+10+12).

Наши: - - Задоров (17.25/2/0), Каменев (11.56/1/0).

2 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.