Гол и передача Ягра помогли "Калгари" обыграть "Детройт"

"Калгари" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Гол и результативную передачу на свой счет в этой встрече записал 45-летний форвард "Флэймз" Яромир Ягр. Чех забросил первую шайбу в сезоне. 3 (2+1) очка набрал его пратнер по команде Джонни Годро.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Детройт" - 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Голы: Янковски - 1 (Ягр, Беннетт), 9:15 - 1:0. Годро - 5 (Монахэн), 13:56 - 2:0. Ферланд - 6 (Баклунд), 26:02 - 3:0. Фрк - 6 (бол., Манта, Ларкин), 28:43 - 3:1. Ткачак - 4 (Кулак, Баклунд), 32:23 - 4:1. Нильсен - 6 (Манта, Грин), 35:49 - 4:2. Ягр - 1 (Годро, Кулак), 37:01 - 5:2. Манта - 8 (Эрикссон, Нильсен), 39:56 - 5:3. Годро - 6 (п.в., Монахэн), 57:37 - 6:3.

Вратари: Смит - Мразек (57:22 - 57:37).

Штраф: 11 - 9.

Броски: 34 (15+10+9) - 42 (10+21+11).

10 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.