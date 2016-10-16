Гол и передача Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Рейнджерс"

"Сент-Луис" взял верх над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Автором победного гола "Блюз" стал Алекс Пьетранджело. Ассистировали ему Владимир Тарасенко и Пол Штясны, ранее забившие по голу. Их партнер по команде россиянин Наиль Якупов результативными действиями не отметился. В составе нью-йоркцев 12 минут 29 секунд на льду провел Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Рейнджерс" – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Наши: Тарасенко (19:53/4/+1), Якупов (12:09/0/0) – Бучневич (14:29/1/+1)