05:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол и передача Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Рейнджерс"

0
0
0
1

"Сент-Луис" взял верх над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Автором победного гола "Блюз" стал Алекс Пьетранджело. Ассистировали ему Владимир Тарасенко и Пол Штясны, ранее забившие по голу. Их партнер по команде россиянин Наиль Якупов результативными действиями не отметился. В составе нью-йоркцев 12 минут 29 секунд на льду провел Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Рейнджерс" – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Наши: Тарасенко (19:53/4/+1), Якупов (12:09/0/0) – Бучневич (14:29/1/+1)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
1


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

maxcds

СЛБ, по-моему, ни одного броска не сделал в 3 периоде

06:09

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ