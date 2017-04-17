Гол и передача Радулова помогли "Монреалю" обыграть "Рейнджерс"

"Монреаль" на выезде обыграл "Рейнджерс" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 3:1. Гол и результативную передачу на свой счет записал нападающий гостей Александр Радулов, который провел на площадке 17 минут. Защитник Андрей Марков отыграл 25 минут 48 секунд.

После этого результата "Монреаль" вышел вперед в серии - 2-1. Следующий матч снова состоится на площадке "Рейнджерс" 18 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Рейнджерс" - "Монреаль" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Наши: - - Марков (25:48/2/1), Радулов (17:01/1/1).

Счет в серии: 1-2 (2:0, 3:4 ОТ)