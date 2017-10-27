Гол и передача Проворова не спасли "Филадельфию" от поражения в матче с "Оттавой"

"Оттава" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. "Сентаорз" одержали четвертую победу в чемпионате и поднялись на четвертую строчку Восточной конференции. Для "Флайерз" поражение стало пятым, но они все еще находятся в зоне плей-офф. В составе "Филадельфии" на льду появился защитник российский Иван Проворов. За 24 минуты 51 секунды он четыре раза пробил в створ ворот и провел силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Филадельфия" - 6:5 (3:0, 1:2, 1:2)

Наши: - - Проворов (24:51/4/2)