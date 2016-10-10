Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Айлендерс"

"Вашингтон" переиграл в предсезонном матче "Айлендерс" со счетом 2:0. Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на льду 16 минут 42 секунды, нанес 4 броска по воротам соперника и набрал 2 (1+1) очка. Его соотечественники и партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. В составе нью-йоркской команды 11 минут 29 секунд отыграл Николай Кулемин.
НХЛ
Предсезонный матч
"Вашингтон" – "Айлендерс" – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Наши: Овечкин (16:42/4/+1), Кузнецов (16:21/0/+1), Орлов (22:11/1/0) – Кулемин (11:29/1/-1)
sdgtdhwd
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03:18
Rust737
молодца Санек!!!
03:00