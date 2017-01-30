01:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол и передача Овечкина помогли Столичному дивизиону победить Атлантический, у Кучерова – 4 очка

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Сборная Столичного дивизиона нанесла поражение со счетом 10:6 команде Атлантического дивизиона в полуфинальном Матче звезд НХЛ. В составе победивших по 4 (2+2) очка набрали нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон и форвард "Айлендерс" Джон Таварес. Их партнер из "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Ворота Столичного дивизиона защищал в одном из периодов защищал Сергей Бобровский, отразивший 7 бросков из 10. В составе уступившего коллектива 4 (2+2) очка набрал российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров.

В другом полуфинале Тихоокеанский дивизион разгромил Центральный – 10:3.

Матч звезд

Полуфинал

Атлантический дивизион – Столичный дивизион – 6:10 (3:3, 3:7)

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Материалы REN-TV

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