04:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол и передача Нестерова помогли "Тампе" победить "Нэшвилл"

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"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Нэшвиллу" в предсезонном товарищеском матче со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Стивен Стэмкос, сделавший три результативных передачи. Его партнер по команде защитник Никита Нестеров набрал 2 (1+1) очка. В третьем периоде ворота победившей команды защищал Андрей Василевский, сменивший Бена Бишопа. Россиянин отразил 7 бросков по своим воротам из 8-ми.

НХЛ

Предсезонный матч

"Тампа-Бэй" – "Нэшвилл" – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Наши: Наместников (18:27/0/-1), Нестеров (18:19/1/+2) – -

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