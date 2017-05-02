Гол и передача Малкина в концовке позволили "Питтсбургу" перевести игру с "Вашингтоном" в овертайм

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором гола в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Российский форвард сократил отставание своей команды в счете в концовке третьего периода – 1:2. После этого хоккеист отметился результативной передачей на Джастина Шульца, который восстановил равновесие – 2:2. Таким образом, "пингвинам" удалось перевести игру в овертайм.
Напомним, после двух игр в Вашингтоне счет в серии 2-0 в пользу "Питтсбурга".
Where it all started.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 2 мая 2017 г.
Clutch tally, @malkin71_! pic.twitter.com/cfAr0dHqPz
igogohruhru
Овечкин - бесполезное инородное тело
05:47
fifa_guru
еще в тех матчах писал - у ПП большинство смерти подобно) Малыч хорош! вашики совсем не чемпионскую игру показывают..
05:31
tonipi
что же такое с Кэпс? в пять защитников в ОТ будет тяжело...
05:30
Якут Хан
Досушились вшата))))
05:27