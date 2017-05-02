05:21 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол и передача Малкина в концовке позволили "Питтсбургу" перевести игру с "Вашингтоном" в овертайм

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал автором гола в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Российский форвард сократил отставание своей команды в счете в концовке третьего периода – 1:2. После этого хоккеист отметился результативной передачей на Джастина Шульца, который восстановил равновесие – 2:2. Таким образом, "пингвинам" удалось перевести игру в овертайм.

Напомним, после двух игр в Вашингтоне счет в серии 2-0 в пользу "Питтсбурга".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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igogohruhru

Овечкин - бесполезное инородное тело

05:47

fifa_guru

еще в тех матчах писал - у ПП большинство смерти подобно) Малыч хорош! вашики совсем не чемпионскую игру показывают..

05:31

tonipi

что же такое с Кэпс? в пять защитников в ОТ будет тяжело...

05:30

Якут Хан

Досушились вшата))))

05:27