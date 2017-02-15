05:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Ванкувер"

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"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Ванкувер" - 4:0. В составе "Пингвинз" 18 минут 36 секунд провел нападающий Евгений Малкин, для которого эта игра стала первой после травмы. Россиянин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его партнер по команде Сидни Кросби заработал одно очко, которе стало для него 999-м в карьере. В составе "Кэнакс" 16 минут 28 секунд отыграл защитник Никита Трямкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Ванкувер" - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Наши: Малкин (18:36/2/2) - Трямкин (16:28/0/0).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ivantsev10

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06:05

fifa_guru

Малкину надо было еще падать при ударе, и клюшку развернуть в другую сторону. еще бы гол недели был )))

06:01

ВеликийПашаБуре

Так то, Малкин еще и лучший игрок матча.

05:56

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