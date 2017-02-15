Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Ванкувер"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Ванкувер" - 4:0. В составе "Пингвинз" 18 минут 36 секунд провел нападающий Евгений Малкин, для которого эта игра стала первой после травмы. Россиянин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его партнер по команде Сидни Кросби заработал одно очко, которе стало для него 999-м в карьере. В составе "Кэнакс" 16 минут 28 секунд отыграл защитник Никита Трямкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Ванкувер" - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Наши: Малкин (18:36/2/2) - Трямкин (16:28/0/0).