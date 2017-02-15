Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Ванкувер"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Ванкувер" - 4:0. В составе "Пингвинз" 18 минут 36 секунд провел нападающий Евгений Малкин, для которого эта игра стала первой после травмы. Россиянин записал на свой счет гол и результативную передачу. Его партнер по команде Сидни Кросби заработал одно очко, которе стало для него 999-м в карьере. В составе "Кэнакс" 16 минут 28 секунд отыграл защитник Никита Трямкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Ванкувер" - 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Наши: Малкин (18:36/2/2) - Трямкин (16:28/0/0).
ivantsev10
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06:05
fifa_guru
Малкину надо было еще падать при ударе, и клюшку развернуть в другую сторону. еще бы гол недели был )))
06:01
ВеликийПашаБуре
Так то, Малкин еще и лучший игрок матча.
05:56