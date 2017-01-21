Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Каролину"

"Питтсбург" обыграл "Каролину" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1. Россиянин Евгений Малкин провел в этой встрече 18 минут и 4 секунды на льду, забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего на счету нападающего 52 (22+30) очка в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Питтсбург" - 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Голы: Дэйли - 4, 12:31 - 0:1. Хагелин - 6 (Гонс, Кессел), 26:59 - 0:2. Шири - 14 (Раст), 32:28 - 0:3. Куниц - 5 (Фер, Уилсон), 32:46 - 0:4. Кессел - 14 (бол., МАЛКИН, Шульц), 37:29 - 0:5. МАЛКИН - 22 (Гюнтцель, Шульц), 46:37 - 0:6. Столберг - 8 (мен., Хэйнси, Славин), 47:09 - 1:6. Шири - 15 (Кросби, Раст), 49:05 - 1:7.

Вратари: Уорд - Мюррей.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (13+9+6) - 41 (12+17+12).

Наши: - - Малкин (18:04/5/2).

Роли. PNC Arena.