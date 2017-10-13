Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург"

"Тампа-Бэй" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров в этой встрече забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он провел на площадке 19 минут 17 секунд и был назван 3-й звездой поединка. Дубль на свой счет записал 23-летний защитник Слэйтер Куккук, для которого эти голы стали первыми в карьере.

Еще один форвард "Тампы-Бэй" Владислав Наместников за 16 минут 3 секунды сделал 1 передачу. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 5 минут 22 секунды. Голкипер Андрей Василевский отстоял в воротах весь матч и отразил 36 бросков из 40. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отыграл 18 минут 19 секунд и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Питтсбург" - 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Голы: Куккук - 1 (Куниц, Строльман), 6:07 - 1:0. Гюнтцель - 2 (Летанг, Раст), 13:46 - 1:1. Хедман - 1 (бол., Киллорн, КУЧЕРОВ), 19:59 - 2:1. Стэмкос - 1 (бол., НАМЕСТНИКОВ, Киллорн), 23:49 - 3:1. Шири - 3 (Руведел, Ниеми), 28:58 - 3:2. КУЧЕРОВ - 4 (Коберн, Киллорн), 29:49 - 4:2. Раст - 1 (бол., Гюнтцель, Мяяття), 34:24 - 4:3. Куккук - 2 (Киллорн, Джонсон), 37:55 - 5:3. Ханвик - 1 (Маккег, Кессел), 50:01 - 5:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Ниеми (58:25 - 59:02, 59:29).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 34 (16+12+6) - 40 (12+16+12).

Наши: Кучеров (19:17/4/-1), Наместников (16:03/2/-1), Сергачев (5:22/0/-1) - Малкин (18:19/1/-1).

13 октября. Тампа. Amalie Arena.